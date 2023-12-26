Россияне снова перекрыли Крымский мост — что происходит с движением авто
Ночью, 26 декабря, оккупационные власти аннексированного полуострова перекрыли Крымский мост В результате движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский мост".
Крымский мост снова перекрыт
В ночь на 26 декабря россияне в очередной раз перекрыли Крымский мост.
"Находящиеся на мосту и в зоне осмотра сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности" , — говорится в сообщении.
Напомним, 21 декабря, во временно оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Россияне неожиданно перекрыли Крымский мост.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его увольнение сложнее.
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