Россияне снова перекрыли Крымский мост — что происходит с движением авто

Движение по Крымскому мосту перекрыто. Фото: скриншот с видео

Ночью, 26 декабря, оккупационные власти аннексированного полуострова перекрыли Крымский мост В результате движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский мост".

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Крымский мост снова перекрыт

В ночь на 26 декабря россияне в очередной раз перекрыли Крымский мост.

"Находящиеся на мосту и в зоне осмотра сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности" , — говорится в сообщении.

Телеграмм-каналы сообщили о перекрытии Крымского моста. Фото: скриншот

Напомним, 21 декабря, во временно оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Россияне неожиданно перекрыли Крымский мост.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его увольнение сложнее.