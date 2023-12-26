Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россияне снова перекрыли Крымский мост — что происходит с движением авто arrow

Россияне снова перекрыли Крымский мост — что происходит с движением авто

26 декабря 2023 02:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне снова перекрыли Крымский мост — что происходит с движением авто
Движение по Крымскому мосту перекрыто. Фото: скриншот с видео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Ночью, 26 декабря, оккупационные власти аннексированного полуострова перекрыли Крымский мост  В результате движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский мост".

Читайте также:

Крымский мост снова перекрыт

В ночь на 26 декабря россияне в очередной раз перекрыли Крымский мост.

"Находящиеся на мосту и в зоне осмотра сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности" , — говорится в сообщении.

Телеграмм-каналы сообщили о перекрытии Крымского моста. Фото: скриншот

Напомним, 21 декабря, во временно оккупированной Керчи прогремели мощные взрывы. Россияне неожиданно перекрыли Крымский мост.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его увольнение сложнее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме