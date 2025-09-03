В НАТО разработают защиту от глушилок GPS россиян, заявил Рютте

Система GPS в самолете. Иллюстративное фото: Reuters

НАТО инициировал разработку защиты от российского глушения GPS после инцидента с самолетом Урсулы фон дер Ляйен, руководительницы Еврокомиссии. В Альянсе этот случай восприняли очень серьезно.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, сообщает Independent.

Что собираются делать в НАТО

Пока никаких технических нюансов не известно, но Рютте заявил, что Альянс будет предотвращать то, чтобы подобный случай повторился.

"Это воспринимается очень серьезно. Могу заверить вас, что мы работаем день и ночь, чтобы это противостоять, предотвратить и гарантировать, что они не сделают этого снова", — заявил Рютте

По его словам, вмешательство в работу GPS стало частью более широкой российской кампании "гибридных угроз". В их число он включил подрыв подводных кабелей в Балтийском море и кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Сейчас угроза со стороны России растет ежедневно и может коснуться любой точки Европы, предупредил генсек НАТО.

"Однажды это может коснуться и Люксембурга, и Нидерландов. С учетом современных российских ракетных технологий разница между Литвой на линии фронта и Люксембургом, Гаагой или Мадридом — это всего пять-десять минут полета", — сказал глава НАТО.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Болгарии не нашел в этом случае влияния хакеров. Он заявил, что специалисты киберподразделения тщательно проверили ситуацию.

Напомним, самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил аварийную посадку в Болгарии из-за проблем с системой GPS. Пилоту пришлось ориентироваться по бумажным картам.