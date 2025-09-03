В НАТО розроблять захист від глушилок GPS росіян, заявив Рютте

Система GPS у літаку. Ілюстраційне фото: Reuters

НАТО ініціювало розробку захисту від російського глушення GPS після інциденту з літаком Урсули фон дер Ляєн, очільниці Єврокомісії. В Альянсі цей випадок сприйняли дуже серйозно.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте, повідомляє Independent.

Що збираються робити у НАТО

Поки що жодних технічних нюансів не відомо, але Рютте заявив, що Альянс буде запобігати тому, щоб подібний випадок повторився.

"Це сприймається дуже серйозно. Можу запевнити вас, що ми працюємо день і ніч, щоб цьому протистояти, запобігти і гарантувати, що вони не зроблять цього знову", — заявив Рютте

За його словами, втручання в роботу GPS стало частиною ширшої російської кампанії "гібридних загроз". У їх кількість він включив підрив підводних кабелів у Балтійському морі й кібератаку на Національну службу охорони здоров'я Великобританії.

Наразі загроза з боку Росії зростає щодня і може торкнутися будь-якої точки Європи, попередив генсек НАТО.

"Одного разу це може торкнутися і Люксембургу, і Нідерландів. З урахуванням сучасних російських ракетних технологій різниця між Литвою на лінії фронту і Люксембургом, Гаагою або Мадридом — це всього п'ять-десять хвилин польоту", — сказав очільник НАТО.

Раніше повідомлялось, що міністр внутрішніх справ Болгарії не знайшов в цьому випадку впливу хакерів. Він заявив, що фахівці кіберпідрозділу ретельно перевірили ситуацію.

Нагадаємо, літак Урсули фон дер Ляєн здійснив аварійну посадку в Болгарії через проблеми із системою GPS. Пілоту довелося орієнтуватися за паперовими картами.