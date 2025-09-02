Відео
Головна Новини дня ЄС підтвердив інцидент із GPS під час польоту фон дер Ляєн

ЄС підтвердив інцидент із GPS під час польоту фон дер Ляєн

Дата публікації: 2 вересня 2025 07:54
Єврокомісія підтвердила зникнення GPS під час польоту Урсули фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії потрапила у надзвичайну ситуацію в небі. Під час посадки її літака в аеропорту Пловдіва зник сигнал GPS, через що екіпаж був змушений перейти на використання наземних систем навігації. Попри інцидент, політ завершився безпечно.

Про це повідомляє БНТ-1 Новини.

Про проблему першою повідомили журналісти Financial Times, а згодом підтвердили й у структурах ЄС та в самій Єврокомісії. В урядовій інформаційній службі Болгарії пояснили, що збої виникли саме під час заходу на посадку, однак авіаційна влада оперативно запропонувала альтернативну схему з використанням приладів, які не залежать від GPS. Саме через це посадка була проведена у штатному режимі.

Літак, на якому подорожувала фон дер Ляєн, орендувала Європейська комісія. Також у Болгарії заявили, що ніякого перенаправлення рейсу не відбувалося, бо літак сів у Пловдиві, як і планувалося.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов у коментарі національному телебаченню заявив, що фахівці кіберпідрозділу перевірили ситуацію й дійшли висновку, що кібератаки не було.

Водночас він зауважив, що випадки глушіння GPS-функцій у різних регіонах Європи фіксуються з 2022 року, після початку війни в Україні. Для таких випадків Європейське агентство цивільної авіації розробило спеціальні протоколи, які дозволяють безпечно завершувати польоти навіть без доступу до супутникового сигналу.

Мітов наголосив, що заяви Москви про непричетність не мають ваги, адже російська сторона неодноразово заперечувала очевидні факти в минулому. Він також підкреслив, що країни ЄС та їхні партнери мають активніше координувати дії у сфері протидії гібридним загрозам, створивши для цього окрему оперативну групу.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, літак із Урсулою фон дер Ляєн був змушений екстрено сісти у Болгарії. 

Також у Польщі нещодавно сталася авіакатастрофа — пілот F16 розбився від час авіашоу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
