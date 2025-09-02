Еврокомиссия подтвердила исчезновение GPS во время полета Урсулы фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Болгарию попала в чрезвычайную ситуацию в небе. Во время посадки ее самолета в аэропорту Пловдива исчез сигнал GPS, из-за чего экипаж был вынужден перейти на использование наземных систем навигации. Несмотря на инцидент, полет завершился безопасно.

Об этом сообщает БНТ-1 Новости.

О проблеме первой сообщили журналисты Financial Times, а впоследствии подтвердили и в структурах ЕС и в самой Еврокомиссии. В правительственной информационной службе Болгарии объяснили, что сбои возникли именно во время захода на посадку, однако авиационные власти оперативно предложили альтернативную схему с использованием приборов, которые не зависят от GPS. Именно поэтому посадка была проведена в штатном режиме.

Самолет, на котором путешествовала фон дер Ляйен, арендовала Европейская комиссия. Также в Болгарии заявили, что никакого перенаправления рейса не происходило, потому что самолет сел в Пловдиве, как и планировалось.

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов в комментарии национальному телевидению заявил, что специалисты киберподразделения проверили ситуацию и пришли к выводу, что кибератаки не было.

В то же время он отметил, что случаи глушения GPS-функций в разных регионах Европы фиксируются с 2022 года, после начала войны в Украине. Для таких случаев Европейское агентство гражданской авиации разработало специальные протоколы, которые позволяют безопасно завершать полеты даже без доступа к спутниковому сигналу.

Митов отметил, что заявления Москвы о непричастности не имеют веса, ведь российская сторона неоднократно отрицала очевидные факты в прошлом. Он также подчеркнул, что страны ЕС и их партнеры должны активнее координировать действия в сфере противодействия гибридным угрозам, создав для этого отдельную оперативную группу.

