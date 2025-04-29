Немецкую писательницу, которая писала о русских, нашли мертвой

Александра Фрелих. Фото: DW

Немецкую писательницу Александру Фрелих, которая писала книги о россиянах, нашли мертвой в ее доме в Гамбурге. Известно, что причиной смерти стал удар тупым предметом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

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Смерть Фрелих

Так, Фрелих получила известность благодаря роману "Моя русская свекровь и другие катастрофы" и его продолжению "Путешествия с русскими". В материале говорится, что, по данным полиции, причиной смерти стала травма от удара тупым предметом.

Сейчас правоохранители пока не установили личность убийцы, расследование продолжается. В то же время телеканал NDR уточнил, что в поле зрения попал близкий родственник писательницы.

Известно, что тело Фрелих утром 22 апреля обнаружил один из ее сыновей.

Что известно о писательнице

Роман "Смерть неизбежна". Фото: DW

Роман 2012 года "Моя русская свекровь и другие катастрофы" основан на собственном опыте замужества Фрелих. Отцом двух из трех сыновей писательницы является россиянин.

В 2016 году был выпущен еще один роман "Смерть неизбежна", в 2019-м — "Скелеты в шкафу". Также женщина работала внештатным автором в немецких СМИ: Der Stern, Petra и Freundin.

Известно, что свою журналистскую карьеру Фрелих начала в Киеве, где развивала женские журналы.

Напомним, 25 апреля вблизи Москвы взорвали автомобиль, в результате чего погиб российский генерал Ярослав Москалик.

Впоследствии журналисты выяснили, что военный неоднократно участвовал во встречах в Нормандском формате.