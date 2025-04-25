Убитий під Москвою генерал РФ Москалик був учасником зустрічей "Нормандської четвірки"

Генерал РФ Ярослав Москалик. Фото: росЗМІ

Російський генерал Ярослав Москалик, якого у п'ятницю, 25 квітня, ліквідували під Москвою, брав участь у зустрічах "Нормандської четвірки". Це було у 2015 та 2019 роках.

Про це повідомив редактор російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов в X.

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Скриншот допису Крутова

Участь Москалика в зустрічах

За словами журналіста, Москалик був присутній на двох зустрічах у "Нормандському форматі" — у 2015 році та 2019 роках. Зокрема, на першій зустрічі було прийнято "формулу Штайнмаєра" щодо виконання Мінських домовленостей. А 9 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Ярослав Москалик на зустрічі у 2019 році. Фото: X/Марк Крутов

На фото з останньої зустрічі Москалик стоїть поруч з радником Путіна та ідеологом проєкту "Новоросія" Владиславом Сурковим та експослом Росії у США, а зараз помічником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Ярослав Москалик на перемовинах з Башаром Асадом. Фото: X/Марк Крутов

На іншому фото Москалик стоїть позаду спецпосланника Путіна по Сирії Олександра Лаврентьєва та Асада. У 2018 році він був у складі російської делегації на перемовинах з колишнім очільником Сирії Башаром Асадом у 2018 році, коли Москва брала участь у громадянській війні на боці Дамаска.

Нагадаємо, біля житлового будинку у місті Балашиха поблизу Москви підірвали автомобіль, повз який проходив Москалик, він загинув на місці.

Також днями на паркінгу бізнес-центру "Москва-Сіті" вибухнув автомобіль.