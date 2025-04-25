У Підмосков’ї підірвали авто — загинув генерал РФ Ярослав Москалик

Пожежа в автівці після вибуху. Фото: росЗМІ

В російському місті Балашиха, що в Московській області, у п'ятницю, 25 квітня, стався вибух, унаслідок якого загинув генерал-майор Збройних сил Росії Ярослав Москалик. Вибух стався поблизу житлового будинку близько 10:40 ранку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За попередніми даними, вибух пролунав у момент, коли Москалик проходив повз припаркований автомобіль марки Volkswagen Golf. Під автомобілем спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Потужна хвиля відкинула військового на кілька метрів. Фото з місця події свідчать, що пристрій був начинений вражаючими елементами, які залишили характерні сліди навколо епіцентру.

Ярослав Москалик. Фото: скриншот відео

Згоріле авто та труп Москалика. Фото: колаж соцмереж

На місці події працювали вибухотехніки, слідчі та оперативні служби. У соцмережах повідомляють, що у фрагментах корпусу автомобіля виявлено елементи, характерні для саморобного вибухового пристрою.

Офіційна версія інциденту наразі не оприлюднена російською владою, але телеграм-канали з посиланням на джерела в правоохоронних органах підтверджують, що ймовірною причиною загибелі стала детонація вибухівки.

Труп Ярослава Москалика. Фото: соцмережі

Хто такий Ярослав Москалик

Ярослав Москалик обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Нагадаємо, на початку квітня в Мелітополі підірвали автівку з кадирівцями. Також цього ж місяця в Росії вибухнули та згоріли кілька автівок поліції.