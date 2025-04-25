У Підмосков’ї підірвали авто — загинув генерал РФ Ярослав Москалик

У Підмосков'ї підірвали генерал-майора ВС РФ Ярослава Москалика
В російському місті Балашиха, що в Московській області, у п'ятницю, 25 квітня, стався вибух, унаслідок якого загинув генерал-майор Збройних сил Росії Ярослав Москалик. Вибух стався поблизу житлового будинку близько 10:40 ранку.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Балашисі вбито генерал-майора ВС РФ Ярослава Москалика
За попередніми даними, вибух пролунав у момент, коли Москалик проходив повз припаркований автомобіль марки Volkswagen Golf. Під автомобілем спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Потужна хвиля відкинула військового на кілька метрів. Фото з місця події свідчать, що пристрій був начинений вражаючими елементами, які залишили характерні сліди навколо епіцентру.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчі та оперативні служби. У соцмережах повідомляють, що у фрагментах корпусу автомобіля виявлено елементи, характерні для саморобного вибухового пристрою.
Офіційна версія інциденту наразі не оприлюднена російською владою, але телеграм-канали з посиланням на джерела в правоохоронних органах підтверджують, що ймовірною причиною загибелі стала детонація вибухівки.
Хто такий Ярослав Москалик
Ярослав Москалик обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ.
Нагадаємо, на початку квітня в Мелітополі підірвали автівку з кадирівцями. Також цього ж місяця в Росії вибухнули та згоріли кілька автівок поліції.
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