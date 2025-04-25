В Подмосковье взорвали авто — погиб генерал РФ Ярослав Москалик

В Подмосковье взорвали генерал-майора ВС РФ Ярослава Москалика
В российском городе Балашиха Московской области в пятницу, 25 апреля, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-майор Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Взрыв произошел вблизи жилого дома около 10:40 утра.
Об этом сообщают росСМИ.
В Балашихе убит генерал-майор ВС РФ Ярослав Москалик
По предварительным данным, взрыв прогремел в момент, когда Москалик проходил мимо припаркованного автомобиля марки Volkswagen Golf. Под автомобилем сработало самодельное взрывное устройство.
Мощная волна отбросила военного на несколько метров. Фото с места происшествия свидетельствуют, что устройство было начинено поражающими элементами, которые оставили характерные следы вокруг эпицентра.
На месте происшествия работали взрывотехники, следователи и оперативные службы. В соцсетях сообщают, что в фрагментах корпуса автомобиля обнаружены элементы, характерные для самодельного взрывного устройства.
Официальная версия инцидента пока не обнародована российскими властями, но телеграмм-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают, что вероятной причиной гибели стала детонация взрывчатки.
Кто такой Ярослав Москалик
Ярослав Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.
Напомним, в начале апреля в Мелитополе взорвали машину с кадыровцами. Также в этом же месяце в России взорвались и сгорели несколько автомобилей полиции.
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