Німецьку письменницю, яка писала про росіян, знайшли мертвою

Олександра Фрьоліх. Фото: DW

Німецьку письменницю Олександру Фрьоліх, яка писала книги про росіян, знайшли мертвою в її будинку у Гамбурзі. Відомо, що причиною смерті став удар тупим предметом.

Про це пише Deutsche Welle.

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Смерть Фрьоліх

Так, Фрьоліх здобула популярність завдяки роману "Моя російська свекруха та інші катастрофи" та його продовження "Мандрівки з росіянами". У матеріалі йдеться, що, за даними поліції, причиною смерті стала травма від удару тупим предметом.

Наразі правоохоронці поки що не встановили особу вбивці, розслідування триває. Водночас телеканал NDR уточнив, що в поле зору потрапив близький родич письменниці.

Відомо, що тіло Фрьоліх вранці 22 квітня виявив один з її синів.

Що відомо про письменницю

Роман "Смерть неминуча". Фото: DW

Роман 2012 року "Моя російська свекруха та інші катастрофи" заснований на власному досвіді заміжжя Фрьоліх. Батьком двох із трьох синів письменниці є росіянин.

У 2016 році було випущено ще один роман "Смерть неминуча", у 2019-му — "Скелети в шафі". Також жінка працювала позаштатним автором у німецьких ЗМІ: Der Stern, Petra і Freundin.

Відомо, що свою журналістську кар'єру Фрьоліх почала в Києві, де розвивала жіночі журнали.

Нагадаємо, 25 квітня поблизу Москви підірвали автомобіль, внаслідок чого загинув російський генерал Ярослав Москалик.

Згодом журналісти з'ясували, що військовий неодноразово брав участь у зустрічах в Нормандському форматі.