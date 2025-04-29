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Писала про росіян — у Німеччині знайшли вбитою письменницю

29 квітня 2025 15:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Німецьку письменницю, яка писала про росіян, знайшли мертвою
Олександра Фрьоліх. Фото: DW
Євгенія Брюховецька - редактор

Німецьку письменницю Олександру Фрьоліх, яка писала книги про росіян, знайшли мертвою в її будинку у Гамбурзі. Відомо, що причиною смерті став удар тупим предметом. 

Про це пише Deutsche Welle.

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Смерть Фрьоліх

Так, Фрьоліх здобула популярність завдяки роману "Моя російська свекруха та інші катастрофи" та його продовження "Мандрівки з росіянами". У матеріалі йдеться, що, за даними поліції, причиною смерті стала травма від удару тупим предметом.

Наразі правоохоронці поки що не встановили особу вбивці, розслідування триває. Водночас телеканал NDR уточнив, що в поле зору потрапив близький родич письменниці.

Відомо, що тіло Фрьоліх вранці 22 квітня виявив один з її синів. 

Що відомо про письменницю

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Роман "Смерть неминуча". Фото: DW

Роман 2012 року "Моя російська свекруха та інші катастрофи" заснований на власному досвіді заміжжя Фрьоліх. Батьком двох із трьох синів письменниці є росіянин.

У 2016 році було випущено ще один роман  "Смерть неминуча", у 2019-му — "Скелети в шафі". Також жінка працювала позаштатним автором у німецьких ЗМІ: Der Stern, Petra і Freundin.

Відомо, що свою журналістську кар'єру Фрьоліх почала в Києві, де розвивала жіночі журнали.

Нагадаємо, 25 квітня поблизу Москви підірвали автомобіль, внаслідок чого загинув російський генерал Ярослав Москалик.

Згодом журналісти з'ясували, що військовий неодноразово брав участь у зустрічах в Нормандському форматі.

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