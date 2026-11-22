Украинский пилот во время выполнения боевого задания. Иллюстративное фото: facebook.com/kpszsu

Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели противника. На этот раз для поражения реактивного беспилотника задействовали истребитель Mirage 2000. Воздушные силы ВСУ показали видео работы авиационной пушки самолета.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 22 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как пилот Mirage 2000 сбил реактивный дрон

В Воздушных силах ВСУ продемонстрировали кадры уничтожения реактивного беспилотного летательного аппарата с помощью авиационной пушки истребителя Mirage 2000. В командовании поблагодарили пилота за точность при выполнении задания.

"Сбивание реактивного БпЛА авиационной пушкой истребителя Mirage 2000. Благодарим пилота за меткость!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВВС ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 ноября Россия атаковала Украину 186 беспилотниками различных типов, в том числе 72 реактивными дронами. Силы ПВО сбили или подавили 161 вражеский БпЛА, среди них — 56 реактивных. Попадания зафиксировали в 18 локациях, еще в шести местах упали обломки сбитых целей.

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Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ уровень укомплектованности пилотами превышает 75%, поэтому массового дефицита специалистов пока нет. Часть действующих военных летчиков планируют переквалифицировать для управления реактивными дронами-перехватчиками. Также Воздушные силы работают над возвращением бывших пилотов в соответствующие проекты, а главным вызовом пока остается обеспечение необходимыми средствами.