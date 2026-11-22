Український пілот під час виконання бойового завдання. Ілюстративне фото: facebook.com/kpszsu

Українські військові продовжують знищувати повітряні цілі противника. Цього разу для ураження реактивного безпілотника залучили винищувач Mirage 2000. Повітряні сили ЗСУ показали відео роботи авіаційної гармати літака.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у неділю, 22 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як пілот Mirage 2000 збив реактивний дрон

У Повітряних силах ЗСУ продемонстрували кадри знищення реактивного безпілотного літального апарата за допомогою авіаційної гармати винищувача Mirage 2000. У командуванні подякували пілоту за точність під час виконання завдання.

"Збиття реактивного БпЛА авіаційною гарматою винищувача Mirage 2000. Дякуємо пілоту за влучність!", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 листопада Росія атакувала Україну 186 безпілотниками різних типів, зокрема 72 реактивними дронами. Сили ППО збили або подавили 161 ворожий БпЛА, серед них — 56 реактивних. Влучання зафіксували у 18 локаціях, ще у шести місцях впали уламки збитих цілей.

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Раніше ми писали, що у Повітряних силах ЗСУ рівень укомплектованості пілотами перевищує 75%, тому масового дефіциту фахівців наразі немає. Частину чинних військових льотчиків планують перекваліфікувати для керування реактивними дронами-перехоплювачами. Також Повітряні сили працюють над поверненням до відповідних проєктів колишніх пілотів, а головним викликом поки залишається забезпечення необхідними засобами.