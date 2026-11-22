Мобільна група ППО на чергуванні. Фото: facebook.com/228obmz

У ніч проти неділі, 22 листопада, російські війська запустили по Україні 186 безпілотників різних типів, серед яких було 72 реактивні дрони. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ворожий БпЛА, зокрема 56 реактивних.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Повітряні сили ЗСУ знищили або подавили 161 ворожу ціль. Зображення: facebook.com/kpszsu

Наслідки нічної атаки РФ на Україну

За даними військових, ворожі безпілотники влучили у 18 локаціях. Ще на шести зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Росія використала для атаки дрони типів Shahed, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Ворог запускав їх з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Також пуски здійснювали з тимчасово окупованого Донецька та Криму, зокрема з Гвардійського й Чауди.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також працювали мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах попередили, що загроза зберігається.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 22 листопада росіяни вдарили по Вишгородському району Київщини. Внаслідок атаки постраждав п'ятиповерховий житловий будинок. У ньому спалахнула пожежа, а квартири з першого до п'ятого поверху зазнали руйнувань.

Також Новини.LIVE писали про те, що тієї ж ночі російські безпілотники атакували Кременчуцький район Полтавщини та Харків. На Полтавщині дрон влучив по території приватного підприємства. У Харкові під ударом опинився Київський район міста, де виникла пожежа.