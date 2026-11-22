Мобильная группа ПВО на дежурстве. Фото: facebook.com/228obmz

В ночь на воскресенье, 22 ноября, российские войска запустили по Украине 186 беспилотников различных типов, среди которых было 72 реактивных дрона. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 вражеский БПЛА, в том числе 56 реактивных.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

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Воздушные силы ВСУ уничтожили или подавили 161 вражескую цель. Изображение: facebook.com/kpszsu

Последствия ночной атаки РФ на Украину

По данным военных, вражеские беспилотники поразили 18 объектов. Еще на шести зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Россия использовала для атаки дроны типов Shahed, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Враг запускал их из Орла, Курска, Миллерова, Шаталова и Приморско-Ахтарска в России. Также пуски осуществлялись из временно оккупированного Донецка и Крыма, в частности из Гвардейского и Чауды.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также действовали мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах предупредили, что угроза сохраняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 22 ноября россияне нанесли удар по Вышгородскому району Киевской области. В результате атаки пострадал пятиэтажный жилой дом. В нем вспыхнул пожар, а квартиры с первого по пятый этаж были разрушены.

Также Новини.LIVE писали о том, что той же ночью российские беспилотники атаковали Кременчугский район Полтавской области и Харьков. В Полтавской области дрон попал по территории частного предприятия. В Харькове под ударом оказался Киевский район города, где возник пожар.