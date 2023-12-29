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Песков заявил, что Кремль конфискует западные активы, если российские средства отдадут Украине

29 декабря 2023 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Песков заявил, что Кремль конфискует западные активы, если российские средства отдадут Украине
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пресс-атташе администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль конфискует американские, европейские и другие активы, если страны G7 решат передать Украине 300 миллиардов долларов из замороженных резервов российского Центробанка. Там "подчеркнули", что все "списки" уже известны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Он отметил, что Кремль расценит такие действия, как "кражу, которая нарушает международное право" и подрывает резервные валюты, мировую финансовую систему и мировую экономику.

"Это будет существенный удар по основным параметрам международной экономики, это подорвет международную экономику. Это подорвет доверие других стран в Соединенные Штаты, а также в ЕС как экономические гаранты. Поэтому такие действия чреваты очень и очень серьезными последствиями", — сказал Песков.

Также он добавил, что Кремлю известен перечень западных активов, которые может конфисковать Россия, если это случится, но отказался комментировать, какие именно активы может арестовать Россия.

Издание отмечает, что пока никакого решения относительно решений о передаче российских денег Украине не было принято, поэтому несколько стран, включая Соединенные Штаты и Британию, потребуют законодательных изменений, чтобы создать необходимые органы для проведения таких конфискаций.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия имеет на счетах в Центробанке РФ "значительные суммы", однако не назвал окончательную цифру. Также он заявил, что Россия будет оспаривать любые конфискации своих финансов в судах.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада якобы начали поиск путей до окончания войны без участия Украины. Также он отметил, что на Западе меняют свою тактику и стратегию по отношению к Украине.

В то же время, в США нашли легальное средство конфисковать активы России, чтобы побудить страну прекратить войну. Еще раньше в Еврокомиссии был одобрен план использования замороженных активов РФ в пользу восстановления Украины.

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