Лавров заявив, що на Заході почали "пошук миру" без участі України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що країни Заходу, буцімто, розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Що сказав Лавров

За словами Лаврова, близько 10 днів тому, в рамках таємної зустрічі країн G7 та інших країн для обговорення "формули миру", запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

"Є якісь підходи, перешіптування про те, чому б нам не зустрітися з кимось у Європі, хто б був готовий говорити про Україну без самої України", — сказав політик.

Також він сказав, буцімто, на Заході починають змінювати риторику стосовно України.

"Захід дійсно змінює тактику, можливо, навіть думає про уточнення стратегії. Тому. якщо "стратегічна поразка Росії" є стратегією, — то вона з тріском провалилася", — сказав Лавров.

В підсумку голова МЗС Росії сказав, що домовленість про наступну зустріч вже є, і вона відбудеться у січні. Водночас мирний саміт за формулою миру Зеленського пройде у лютому. Проте агенція не змогла незалежно перевірити твердження російського політика.

Нагадаємо, що раніше країни G7 погодили запровадження санкцій на російські діаманти. Вони повноцінно наберуть чинності з 1 січня 2024 року. Водночас як заявив американський ISW, доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.