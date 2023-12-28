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Лавров заявив, що на Заході почали "пошук миру" без участі України

28 грудня 2023 17:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Лавров заявив, що на Заході почали "пошук миру" без участі України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що країни Заходу, буцімто, розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що сказав Лавров

За словами Лаврова, близько 10 днів тому, в рамках таємної зустрічі країн G7 та інших країн для обговорення "формули миру", запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

"Є якісь підходи, перешіптування про те, чому б нам не зустрітися з кимось у Європі, хто б був готовий говорити про Україну без самої України", — сказав політик. 

Також він сказав, буцімто, на Заході починають змінювати риторику стосовно України. 

"Захід дійсно змінює тактику, можливо, навіть думає про уточнення стратегії. Тому. якщо "стратегічна поразка Росії" є стратегією, — то вона з тріском провалилася", — сказав Лавров.

В підсумку голова МЗС Росії сказав, що домовленість про наступну зустріч вже є, і вона відбудеться у січні. Водночас мирний саміт за формулою миру Зеленського пройде у лютому. Проте агенція не змогла незалежно перевірити твердження російського політика.

Нагадаємо, що раніше країни G7 погодили запровадження санкцій на російські діаманти. Вони повноцінно наберуть чинності з 1 січня 2024 року. Водночас як заявив американський ISW, доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

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