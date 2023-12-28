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Лавров заявил, что на Западе начали "поиск мира" без участия Украины

28 декабря 2023 17:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Лавров заявил, что на Западе начали "поиск мира" без участия Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада, якобы, приступили к поиску путей до окончания войны без участия Украины. Также он отметил, что на Западе меняют свою тактику и стратегию по отношению к Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что сказал Лавров

По словам Лаврова, около 10 дней назад в рамках тайной встречи стран G7 и других стран для обсуждения "формулы мира", предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Есть какие-то подходы, перешептывания о том, почему бы нам не встретиться с кем-то в Европе, кто бы готов говорить об Украине без самой Украины", — сказал политик.

Также он сказал, что на Западе начинают менять риторику в отношении Украины.

"Запад действительно меняет тактику, возможно, даже думает об уточнении стратегии. Поэтому, если "стратегическое поражение России" является стратегией — то она с треском провалилась", — сказал Лавров.

В итоге глава МИД России сказал, что договоренность о предстоящей встрече уже есть, и она состоится в январе. В то же время мирный саммит по формуле мира Зеленского пройдет в феврале. Однако агентство не смогло независимо проверить утверждение российского политика.

Напомним, что ранее страны G7 согласовали введение санкций на российские бриллианты. Они полноценно вступят в силу 1 января 2024 года. В то же время, как заявил американский ISW, доходы России от продажи нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход граничных цен, установленных странами G7.

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