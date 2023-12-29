Пєсков заявив, що Кремль конфіскує західні активи, якщо російські кошти віддадуть Україні

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Пресаташе адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні 300 мільярдів доларів із заморожених резервів російського Центробанку. Там "наголосили", що всі "списки" вже відомі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Пєсков погрожує конфіскувати західні активи

Він зазначив, що Кремль розцінить такі дії, як "крадіжку, яка порушує міжнародне право" і підриває резервні валюти, світову фінансову систему та світову економіку.

"Це буде суттєвий удар по основних параметрах міжнародної економіки, це підірве міжнародну економіку. Це підірве довіру інших країн до Сполучених Штатів, а також до ЄС як економічних гарантів. Тому такі дії чреваті дуже і дуже серйозними наслідками", — сказав Пєсков.

Також він додав, що Кремлю відомий перелік західних активів, які Росія може конфіскувати, якщо це трапиться, але відмовився від коментаря, які саме активи може заарештувати Росія.

Видання зазначає, що наразі жодної ухвали стосовно рішень про передачу російських грошей Україні не було прийнято, тому кілька країн, включаючи Сполучені Штати та Британію, вимагатимуть законодавчих змін, аби створити необхідні органи для проведення таких конфіскацій.

Натомість міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Росія має на рахунках в Центробанку РФ "значні суми", однак не назвав остаточну цифру. Також він заявив, що Росія буде оскаржувати будь-які конфіскації своїх фінансів в судах.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країни Заходу буцімто, розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.

Водночас у США знайшли легальний засіб конфіскувати активи Росії, щоб спонукати країну припинити війну. Ще раніше у Єврокомісії схвалили план використання заморожених активів РФ на користь відбудови України.