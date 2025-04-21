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Песков ответил на слова Трампа о мире с Украиной на этой неделе

21 апреля 2025 15:21
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры о мире - в Кремле ответили на заявление Трампа о соглашении с Украиной на этой неделе
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о вероятности заключения мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе. Москва и Вашингтон ищут пути урегулирования.

Заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам.

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Что сказал Песков

Песков сказал, Владимир Путин "остается открытым к поиску урегулирования" и продолжает контакты с американской стороной.

"Путин и российская сторона остаются открытыми к поиску урегулирования, продолжает работу с американской стороной. И конечно мы надеемся, что эта работа даст соответствующие результаты", — отметил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии американским СМИ выразил уверенность, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.

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