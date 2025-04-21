Переговори про мир — у Кремлі відповіли на заяву Трампа про угоду з Україною цього тижня

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про ймовірність укладення мирної угоди між Україною та Росією вже цього тижня. Москва та Вашингтон шукають шляхи врегулювання.

Заяву зробив речник правителя РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам.

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Що сказав Пєсков

Пєсков сказав, Володимир Путін "залишається відкритим до пошуку врегулювання" та продовжує контакти з американською стороною.

"Путін та російська сторона залишаються відкритими до пошуку врегулювання, продовжує роботу з американською стороною. І звичайно ми сподіваємося, що ця робота дасть відповідні результати", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі американським ЗМІ висловив упевненість, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.

Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.