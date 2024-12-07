Повышение тарифов на передачу электроэнергии — какие угрозы для Украины

Энергетики. Фото: ДТЭК

Повышение тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей сделает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на мировых рынках. Кроме того, это снизит инвестиционную привлекательность страны.

Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, передает "РБК-Украина" в субботу, 7 декабря.

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Повышение тарифа на передачу электроэнергии

Оринчак отметила, что электроэнергия напрямую влияет на жизнедеятельность добывающих компаний. По ее словам, если себестоимость добычи существенно возрастет, отрасль потеряет рентабельность.

"В четвертом пункте нашего Плана мира сказано, что совместно с союзниками мы будем защищать инвестиции в недра. Но, когда сюда придут союзники и посмотрят, какая у нас тарифная политика, они могут и не делать инвестиций, ведь продукция будет неконкурентоспособной", — отметила она.

Директор Национальной ассоциации добывающей промышленности убеждена, что чем больше инвестиций поступит в украинскую экономику, тем легче будет вести оборону, поскольку инвесторы будут защищать свои интересы. Поэтому взвешенная тарифная политика является "ключом" к экономической и национальной безопасности Украины.

Напомним, экс-министр энергетики Алексей Оржель заявил, что после российских атак возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки.

Также Украину могут разделить на три энергозоны. Минэнерго планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электроэнергии.