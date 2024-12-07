Підвищення тарифів на передачу електроенергії — які загрози для України

Енергетики. Фото: ДТЕК

Підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів зробить українську продукцію менш конкурентоспроможною на світових ринках. Крім того, це знизить інвестиційну привабливість країни.

Про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак, передає "РБК-Україна" у суботу, 7 грудня.

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Підвищення тарифу на передачу електроенергії

Оринчак наголосила, що електроенергія напряму впливає на життєдіяльність добувних компаній. За її словами, якщо собівартість видобутку суттєво зросте, галузь втратить рентабельність.

"У четвертому пункті нашого Плану миру сказано, що спільно з союзниками ми будемо захищати інвестиції в надра. Але, коли сюди прийдуть союзники і подивляться, яка у нас тарифна політика, вони можуть і не робити інвестицій, адже продукція буде неконкурентоздатною", — зазначила вона.

Директор Національної асоціації добувної промисловості переконана, що чим більше інвестицій поступить в українську економіку, тим легше буде вести оборону, оскільки інвестори захищатимуть свої інтереси. Тому зважена тарифна політика є "ключем" до економічної та національної безпеки України.

Нагадаємо, ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що після російських атак відновлення електропостачання починається лише на другу добу.

Також Україну можуть поділити на три енергозони. Міненерго планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електроенергії.