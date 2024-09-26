Лидеры 31 страны подписали декларацию о поддержке восстановления Украины

Подписание декларации о восстановлении Украины. Фото: @PAPinformacje/X

Президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций. На встрече присутствовал и президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщило польское издание РАР в четверг, 26 сентября.

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Подписание Совместной декларации о поддержке восстановления и реконструкции Украины президентом США и лидерами еще 30 стран состоялось на церемонии в Нью-Йорке.

"Сегодня мы показываем украинцам, что они не одиноки. Они не одиноки в этой борьбе. Они не одиноки в восстановлении", — сказал Байден.

Президент США также сообщил, что в дополнение к предоставлению финансовой поддержки Украине на долгосрочную перспективу он объявит о ряде мер для поддержки украинских военных в долгосрочной перспективе во время визита президента Зеленского в Белый дом в четверг.

Напомним, как заявил президент США Джо Байден по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый Дом, в октябре на авиабазе Рамштайн в Германии состоится новая встреча контактной группы по обороне Украины. Она пройдет на уровне лидеров.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В этот пакет войдут крылатые дальнобойные авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).