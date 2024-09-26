Лідери 31 країни підписали декларацію про підтримку відновлення України

Підписання декларації про відновлення України. Фото: @PAPinformacje/X

Президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій. На зустрічі був присутній, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомило польське видання РАР у четвер, 26 вересня.

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Спільна декларація про підтримку відновлення України

Підписання Спільної декларації про підтримку відновлення та реконструкції України президентом США та лідерами ще 30 країн відбулося на церемонії в Нью-Йорку.

"Сьогодні ми показуємо українцям, що вони не самотні. Вони не самотні у цій боротьбі. Вони не самотні у відновленні", — сказав Байден.

Президент США також повідомив, що на додаток до надання фінансової підтримки Україні на довгострокову перспективу він оголосить про низку заходів для підтримки українських військових у довгостроковій перспективі під час візиту президента Зеленського до Білого дому в четвер.

Нагадаємо, як заявив президент США Джо Байден з нагоди візиту українського лідера Володимира Зеленського до Білого Дому, у

жовтні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться нова зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона пройде на рівні лідерів.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. До цього пакета увійдуть крилаті далекобійні авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).