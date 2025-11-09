Видео
Поддержка семей с детьми с инвалидностью — стартует программа

Дата публикации 9 ноября 2025 11:37
обновлено: 11:59
Программа для поддержки семей с детьми с инвалидностью стартует в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году стартует программа для поддержки семей с детьми с инвалидностью. Реализуют ее уже в 2027 году.

Об этом сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Программа для поддержки семей с детьми с инвалидностью

Гетманцев рассказал, какие именно правки в госбюджет на следующий год он пролоббировал и готов поддерживать. По его словам, все они очень важны.

"Это касается и средств на разминирование, это касается и средств на страхование военных рисков, это касается и средств на релокацию вузов, и это касается большой программы на поддержку 160 тысяч семей с детьми с инвалидностью", — сказал нардеп.

Он добавил, что эта программа стартует в 2026 году, а будет реализована уже в 2027 году. Она предусматривает ассистентов для семей с детьми с инвалидностью, отдых родителей и то, чтобы ребенка можно было оставить на дневное время в определенном учреждении, где он бы социализировался, а родители работали или занимались другими полезными делами.

"Она (программа. — Ред.) точно поможет разорвать замкнутый круг: с одной стороны, мать не может работать, потому что она с ребенком, а с другой — не может обеспечить ребенка, потому что не может работать", — подчеркнул председатель финансового комитета ВРУ.

Напомним, ранее Гетманцев заявил, что стоит изменить поддержку переселенцев. Он считает, что 2-3 тысячи гривен помощи мало.

Кроме того, нардеп объяснил, какую помощь планирует государство для поддержки родителей. Речь идет не только о 50 тысячах гривен выплат за ребенка.

дети Даниил Гетманцев деньги инвалидность бюджет
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
