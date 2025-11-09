Відео
Головна Новини дня Підтримка сімей з дітьми з інвалідністю — стартує нова програма

Дата публікації: 9 листопада 2025 11:37
Оновлено: 11:59
Програма для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю стартує в Україні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні 2026 року стартує програма для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю. Реалізують її вже у 2027 році.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE

Гетманцев розповів, які саме правки до держбюджету на наступний рік він пролобіював і готовий підтримувати. За його словами, усі вони дуже важливі. 

"Це стосується і коштів на розмінування, це стосується і коштів на страхування військових ризиків, це стосується і коштів на релокацію ВНЗ, і це стосується великої програми на підтримку 160 тисяч сімей з дітьми з інвалідністю", — сказав нардеп. 

Він додав, що ця програма стартує у 2026 році, а буде реалізована вже 2027 року. Вона передбачає асистентів для родин з дітьми з інвалідністю, відпочинок батьків та те, щоб дитину можна було залишити на денний час в певному закладі, де вона б соціалізувалася, а батьки працювали чи займались іншими корисними справами.

"Вона (програма. — Ред.) точно допоможе розірвати замкнене коло: з одного боку, мати не може працювати, бо вона з дитиною, а з іншого — не може забезпечити дитину, бо не може працювати", — підкреслив голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявив, що варто змінити підтримку переселенців. Він вважає, що 2-3 тисяч гривень допомоги замало. 

Крім того, нардеп пояснив, яку допомогу планує держава для підтримки батьків. Йдеться не лише про 50 тисяч гривень виплат за дитину.

 

діти Данило Гетманцев гроші інвалідність бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
