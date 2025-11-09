Програма для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю стартує в Україні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні 2026 року стартує програма для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю. Реалізують її вже у 2027 році.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Програма для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю

Гетманцев розповів, які саме правки до держбюджету на наступний рік він пролобіював і готовий підтримувати. За його словами, усі вони дуже важливі.

"Це стосується і коштів на розмінування, це стосується і коштів на страхування військових ризиків, це стосується і коштів на релокацію ВНЗ, і це стосується великої програми на підтримку 160 тисяч сімей з дітьми з інвалідністю", — сказав нардеп.

Він додав, що ця програма стартує у 2026 році, а буде реалізована вже 2027 року. Вона передбачає асистентів для родин з дітьми з інвалідністю, відпочинок батьків та те, щоб дитину можна було залишити на денний час в певному закладі, де вона б соціалізувалася, а батьки працювали чи займались іншими корисними справами.

"Вона (програма. — Ред.) точно допоможе розірвати замкнене коло: з одного боку, мати не може працювати, бо вона з дитиною, а з іншого — не може забезпечити дитину, бо не може працювати", — підкреслив голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявив, що варто змінити підтримку переселенців. Він вважає, що 2-3 тисяч гривень допомоги замало.

Крім того, нардеп пояснив, яку допомогу планує держава для підтримки батьків. Йдеться не лише про 50 тисяч гривень виплат за дитину.