Відео

Підтримка для батьків — Гетманцев пояснив, що планує держава

Підтримка для батьків — Гетманцев пояснив, що планує держава

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:30
Оновлено: 17:28
Гетманцев пояснив, яку допомогу отримає сім’я при народженні дитини
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, яку допомогу планує держава для підтримки батьків. За його словами, йдеться не лише про 50 тисяч гривень за дитину.

Про це Данило Гетманцев повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Підтримка батьків в Україні

"Ми маємо розглядати демографічну політику як систему. Виплати на дитину при народженні, так само як і передбачено законопроєктом, виплати при вихованні дитини до 1 року, виплати на няню для дитини — все це дуже важливо", — зауважив Гетманцев.

За його словами, він є автором законопроєкту щодо збільшення виплат на народження дитини. Голова фінансового комітету ВРУ висловив вдячність, що цю ініціативу вже доведено до логічного завершення.

"Але цього недостатньо, бо безперечно народжувати за гроші ніхто не буде. Якщо народжувати за гроші, то це не те, куди має спрямовуватися державна політика демографічна. Ми маємо забезпечити, щоб батьки були впевнені в майбутньому своєї дитини, а це можна зробити і соціальними службами, і різноманітними державними програмами, спрямованими на підтримку дітей", — каже він.

За його словами, держава повинна займатися цим питанням системно і тоді це переросте згодом в збільшення народжуваності дітей в родинах.

Нагадаємо, українським батькам при народженні дітей хочуть виплачувати по 50 тисяч гривень одноразової допомоги.

Крім того, з наступного року влада планує змінити допологову підтримку для жінок.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
