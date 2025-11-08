Гетманцев объяснил, какую помощь получит семья при рождении ребенка

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, какую помощь планирует государство для поддержки родителей. По его словам, речь идет не только о 50 тысячах гривен за ребенка.

Об этом Даниил Гетманцев сообщил в интервью Новини.LIVE.

Поддержка родителей в Украине

"Мы должны рассматривать демографическую политику как систему. Выплаты на ребенка при рождении, так же как и предусмотрено законопроектом, выплаты при воспитании ребенка до 1 года, выплаты на няню для ребенка — все это очень важно", — отметил Гетманцев.

По его словам, он является автором законопроекта об увеличении выплат на рождение ребенка. Глава финансового комитета ВРУ выразил благодарность, что эта инициатива уже доведена до логического завершения.

"Но этого недостаточно, потому что бесспорно рожать за деньги никто не будет. Если рожать за деньги, то это не то, куда должна направляться государственная политика демографическая. Мы должны обеспечить, чтобы родители были уверены в будущем своего ребенка, а это можно сделать и социальными службами, и различными государственными программами, направленными на поддержку детей", — говорит он.

По его словам, государство должно заниматься этим вопросом системно и тогда это перерастет впоследствии в увеличение рождаемости детей в семьях.

Напомним, украинским родителям при рождении детей хотят выплачивать по 50 тысяч гривен единовременного пособия.

Кроме того, со следующего года власти планируют изменить дородовую поддержку для женщин.