Лидеры Великобритании, Франции и Украины выступили с совместным заявлением по итогам встречи Коалиции желающих — детали

Встреча Коалиции желающих. Фото: ОП

Лидеры Великобритании, Франции и Украины выступили с совместным заявлением по итогам встречи Коалиции желающих, которая состоялась 10 июля в формате смешанного участия — в Лондоне, Риме и онлайн. В центре внимания были вопросы усиления поддержки Украины, усиления давления на Россию и долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

Совместное заявление лидеров стран размещено на сайте Офиса президента.

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О чем договорились

В заявлении по итогам встречи указано, что стороны подтвердили поддержку мирного процесса и усилий президента США Дональда Трампа по началу переговоров. В то же время страны договорились усилить давление на военную экономику РФ, в частности через санкции против энергетического и финансового секторов.

В декларации указано, что страны обязались предоставить Украине не менее 40 млрд евро военной помощи в 2025 году и сосредоточить поддержку на развитии противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков. Также лидеры согласились с планами развертывания "Многонациональных сил — Украина" после завершения боевых действий и создания соответствующего оперативного штаба.

В итоговом документе, отдельное внимание уделено бюджетной поддержке Украины в 2026 году, безопасности судоходства в Черном море и восстановлению продовольственной стабильности. Речь идет и о механизме использования замороженных российских активов для возмещения убытков.



С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

Развертывание сил в Украине и создание штаб-квартиры

После онлайн-встречи страны-участницы Коалиции желающих договорились об открытии многонационального оперативного штаба в Париже и утвердили план формирования международного контингента, который будет действовать в Украине после завершения активных боевых действий.

Как сообщает правительство Великобритании, штаб во французской столице возглавят совместно британские и французские военные. Он будет координировать все тактические и оперативные мероприятия, а через год его деятельность будет переведена в Лондон.

Решение стало продолжением встречи военных руководителей, состоявшейся в Париже ранее. В ней приняли участие более 200 военных планировщиков из 30 государств, включая представителей ЕС, НАТО, США и других партнеров. Во время встречи была согласована общая стратегия формирования сил и их взаимодействия в будущем.

Кроме того, после развертывания международного контингента в Украине в Киеве планируют создать отдельную координационную группу. Ее возглавит британский генерал-майор.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с рядом европейских стран по финансированию американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Также украинский лидер призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ.