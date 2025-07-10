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Итоги встречи Коалиции желающих — заявление лидеров государств

Ua en ru
Дата публикации 10 июля 2025 22:56
Лидеры Великобритании, Франции и Украины выступили с совместным заявлением по итогам встречи Коалиции желающих — детали
Встреча Коалиции желающих. Фото: ОП

Лидеры Великобритании, Франции и Украины выступили с совместным заявлением по итогам встречи Коалиции желающих, которая состоялась 10 июля в формате смешанного участия — в Лондоне, Риме и онлайн. В центре внимания были вопросы усиления поддержки Украины, усиления давления на Россию и долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

Совместное заявление лидеров стран размещено на сайте Офиса президента.

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О чем договорились

В заявлении по итогам встречи указано, что стороны подтвердили поддержку мирного процесса и усилий президента США Дональда Трампа по началу переговоров. В то же время страны договорились усилить давление на военную экономику РФ, в частности через санкции против энергетического и финансового секторов.

В декларации указано, что страны обязались предоставить Украине не менее 40 млрд евро военной помощи в 2025 году и сосредоточить поддержку на развитии противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков. Также лидеры согласились с планами развертывания "Многонациональных сил — Украина" после завершения боевых действий и создания соответствующего оперативного штаба.

В итоговом документе, отдельное внимание уделено бюджетной поддержке Украины в 2026 году, безопасности судоходства в Черном море и восстановлению продовольственной стабильности. Речь идет и о механизме использования замороженных российских активов для возмещения убытков.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

Развертывание сил в Украине и создание штаб-квартиры

После онлайн-встречи страны-участницы Коалиции желающих договорились об открытии многонационального оперативного штаба в Париже и утвердили план формирования международного контингента, который будет действовать в Украине после завершения активных боевых действий.

Как сообщает правительство Великобритании, штаб во французской столице возглавят совместно британские и французские военные. Он будет координировать все тактические и оперативные мероприятия, а через год его деятельность будет переведена в Лондон.

Решение стало продолжением встречи военных руководителей, состоявшейся в Париже ранее. В ней приняли участие более 200 военных планировщиков из 30 государств, включая представителей ЕС, НАТО, США и других партнеров. Во время встречи была согласована общая стратегия формирования сил и их взаимодействия в будущем.

Кроме того, после развертывания международного контингента в Украине в Киеве планируют создать отдельную координационную группу. Ее возглавит британский генерал-майор.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с рядом европейских стран по финансированию американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Также украинский лидер призвал союзников поддержать спецтрибунал для РФ.

Владимир Зеленский Франция Италия Великобритания Коалиция желающих конференция по восстановлению Украины в Риме
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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