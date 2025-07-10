Лідери Великої Британії, Франції та України виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі Коаліції охочих — деталі

Зустріч Коаліції охочих. Фото: ОП

Лідери Великої Британії, Франції та України виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася 10 липня у форматі змішаної участі — в Лондоні, Римі та онлайн. У центрі уваги були питання посилення підтримки України, посилення тиску на Росію та довгострокові гарантії безпеки для Києва.

Спільна заява лідерів країн розміщена на сайті Офісу президента.

Реклама

Читайте також:

Про що домовилися

У заяві за підсумками зустрічі вказано, що сторони підтвердили підтримку мирного процесу та зусиль президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорів. Водночас країни домовилися посилити тиск на воєнну економіку РФ, зокрема через санкції проти енергетичного та фінансового секторів.

У декларації зазначено, що країни зобов’язалися надати Україні щонайменше 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році та зосередити підтримку на розвитку протиповітряної оборони і дронів-перехоплювачів. Також лідери погодилися з планами розгортання "Багатонаціональних сил – Україна" після завершення бойових дій та створення відповідного оперативного штабу.

У підсумковому документі, окрему увагу приділено бюджетній підтримці України у 2026 році, безпеці судноплавства в Чорному морі й відновленню продовольчої стабільності. Йдеться і про механізм використання заморожених російських активів для відшкодування збитків.



З повним текстом заяви можна ознайомитись за посиланням.

Розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири

Після онлайн-зустрічі країни-учасниці Коаліції охочих домовилися про відкриття багатонаціонального оперативного штабу в Парижі та затвердили план формування міжнародного контингенту, який діятиме в Україні після завершення активних бойових дій.

Як повідомляє уряд Великої Британії, штаб у французькій столиці очолять спільно британські та французькі військові. Він координуватиме всі тактичні й оперативні заходи, а через рік його діяльність буде переведена до Лондона.

Рішення стало продовженням зустрічі військових керівників, що відбулася в Парижі раніше. У ній взяли участь понад 200 військових планувальників із 30 держав, включно з представниками ЄС, НАТО, США та інших партнерів. Під час зустрічі було узгоджено загальну стратегію формування сил та їхньої взаємодії у майбутньому.

Крім того, після розгортання міжнародного контингенту в Україні у Києві планують створити окрему координаційну групу. Її очолить британський генерал-майор.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із низкою європейських країн щодо фінансування американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Також український лідер закликав союзників підтримати спецтрибунал для РФ.