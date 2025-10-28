Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подделал повестку, чтобы не мобилизоваться — как наказал суд

Подделал повестку, чтобы не мобилизоваться — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 01:03
обновлено: 01:22
Суд назначил испытательный срок мужчине, который подделал повестку, чтобы не мобилизоваться
Молоток судьи. Фото иллюстративное: pexels

В Полтаве судили мужчину, который подделал повестку о вызове в ТЦК, чтобы избежать мобилизации. За содеянное суд признал определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в начале 2025 года житель Полтавы договорился со своим знакомым, работником местной полиграфии "Copy-Print", об изготовлении фальшивой повестки. Тот, используя навыки работы с компьютерными программами и знания оформления документов, создал макет, подделал печать и подпись должностного лица и напечатал несколько бланков.

Один из этих "документов" обвиняемый получил и собственноручно заполнил, внеся в него личные данные - фамилию, имя, дату рождения и адрес проживания. Таким образом он стремился создать документ, который выглядел бы настоящим и мог быть использован во время проверок во избежание мобилизации в условиях военного положения.

Во время следствия выяснилось, что ни он, ни его знакомый не успели воспользоваться изготовленными повестками — все они остались только в виде поддельных образцов.

Во время судебного разбирательства полтавчанин признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал следствию. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Отягчающим же обстоятельством определено то, что преступление было совершено в период действия военного положения.

Решение суда

Шевченковский районный суд Полтавы, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, его действия квалифицированы по части 1 статьи 14, части 2 статьи 28 и части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины - как приготовление к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, а также по части 3 статьи 358 - подделка официального документа.

Согласно соглашению, заключенному между обвиняемым и прокурором, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. В то же время мужчину освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком продолжительностью два года.

В течение этого периода мужчина обязан регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не имеет права выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденного 7131 гривну в пользу государства для возмещения расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

Напомним, недавно мы информировали, что во Львовской области судили мужчину, который находился в СОЧ почти месяц. За это суд разбивал его свободы на 5 лет.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это ему назначили штраф.

суд Полтава мобилизация повестки война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации