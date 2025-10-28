Суд назначил испытательный срок мужчине, который подделал повестку, чтобы не мобилизоваться

Молоток судьи. Фото иллюстративное: pexels

В Полтаве судили мужчину, который подделал повестку о вызове в ТЦК, чтобы избежать мобилизации. За содеянное суд признал определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в начале 2025 года житель Полтавы договорился со своим знакомым, работником местной полиграфии "Copy-Print", об изготовлении фальшивой повестки. Тот, используя навыки работы с компьютерными программами и знания оформления документов, создал макет, подделал печать и подпись должностного лица и напечатал несколько бланков.

Один из этих "документов" обвиняемый получил и собственноручно заполнил, внеся в него личные данные - фамилию, имя, дату рождения и адрес проживания. Таким образом он стремился создать документ, который выглядел бы настоящим и мог быть использован во время проверок во избежание мобилизации в условиях военного положения.

Во время следствия выяснилось, что ни он, ни его знакомый не успели воспользоваться изготовленными повестками — все они остались только в виде поддельных образцов.

Во время судебного разбирательства полтавчанин признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал следствию. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Отягчающим же обстоятельством определено то, что преступление было совершено в период действия военного положения.

Решение суда

Шевченковский районный суд Полтавы, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, его действия квалифицированы по части 1 статьи 14, части 2 статьи 28 и части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины - как приготовление к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, а также по части 3 статьи 358 - подделка официального документа.

Согласно соглашению, заключенному между обвиняемым и прокурором, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. В то же время мужчину освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком продолжительностью два года.

В течение этого периода мужчина обязан регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не имеет права выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденного 7131 гривну в пользу государства для возмещения расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

