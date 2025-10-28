Відео
Підробив повістку, щоб не мобілізуватися — як покарав суд

Підробив повістку, щоб не мобілізуватися — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 01:22
Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який підробив повістку, щоб не мобілізуватися
Молоток судді. Фото ілюстративне: pexels

У Полтаві судили чоловіка, який підробив повістку про виклик до ТЦК, щоб уникнути мобілізації. За скоєне суд признав певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, на початку 2025 року житель Полтави домовився зі своїм знайомим, працівником місцевої поліграфії "Copy-Print", про виготовлення фальшивої повістки. Той, використовуючи навички роботи з комп’ютерними програмами та знання оформлення документів, створив макет, підробив печатку й підпис посадової особи та надрукував кілька бланків.

Один із цих "документів" обвинувачений отримав і власноруч заповнив, внісши у нього особисті дані — прізвище, ім’я, дату народження та адресу проживання. Таким чином він прагнув створити документ, який виглядав би справжнім і міг бути використаний під час перевірок для уникнення мобілізації в умовах воєнного стану.

Під час слідства з’ясувалося, що ні він, ні його знайомий не встигли скористатися виготовленими повістками — усі вони залишилися лише у вигляді підроблених зразків.

Під час судового розгляду полтавець визнав свою провину, щиро розкаявся та сприяв слідству. Суд врахував це як пом’якшувальні обставини. Обтяжуючою ж обставиною визначено те, що злочин було вчинено в період дії воєнного стану.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Полтави, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — як готування до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, а також за частиною 3 статті 358 — підроблення офіційного документа.

Згідно з угодою, укладеної між обвинуваченим і прокурором, суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком тривалістю два роки.

Протягом цього періоду чоловік зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не має права виїжджати за межі України без відповідного дозволу.

Окрім цього, суд ухвалив стягнути з засудженого 7131 гривню на користь держави для відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми інформували, що у Львівській області судили чоловіка, який перебував у СЗЧ майже місяць. За це суд розбивав його волі на 5 років.

Також ми писали, що у Івано-Франківську судили військового, який за хабар обіцяв допомогти із відстрочкою двом чоловікам. За це йому призначили штраф.

суд Полтава мобілізація повістки війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
