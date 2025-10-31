Подрыв российского военного преступника в РФ - блогер рассказал о роли Буданова в подготовке операции

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов лично курировал операцию по уничтожению подполковника российского ОМОНа, который устроил массовые убийства гражданских на Киевщине во время оккупации региона. Выслеживать военных преступников ГУР начало еще с 2022 года.



Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов в Facebook.

Роль Буданова в подрыве российского военного преступника в РФ



"Ликвидацию подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям на Киевщине, в частности, убийства гражданских, лично курировал начальник ГУР Кирилл Буданов. Главное управление разведки под его руководством установило всех причастных к геноциду в Буче, Ирпене и других городах оккупированного в начале полномасштабной войны региона. Это произошло еще в апреле 2022 года, сразу после отбрасывания врага от Киева и выявления массовых преступлений россиян против человечества", — заявил военный.

Реклама

Читайте также:

По его словам, в 2022 году Буданов системно вел операцию по уничтожению одного из палачей, подполковника полиции Мазжерина, 1980 г. р., который проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области России.

"Это просто феноменальная операция, ведь руки ГУР дотянулись до этой области, более 3 000 км от Украины! Именно там подполковник был взорван в автомобиле, в результате чего он погиб, получив возмездие за свои кровавые преступления. Мне известно, что и по другим идентифицированным военным преступникам из "Оберега" и других подразделений, которые совершали зверства на Киевщине, военная разведка ведет планомерную работу, которой Буданов особенно занимается. Поэтому уверен, что каждого урода ждет справедливая расплата", — подчеркнул блогер.



25 октября 2025 года на территории Кемеровской области РФ взорвался автомобиль, за рулем которого находился военный преступник подполковник Вениамин Мазжерин, который проходил службу в спецподразделении ОМОНа "Оберег" управления Росгвардии.



"Оберег" — одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа на Киевщине, совершенного оккупационной армией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.



Напомним, благодаря вмешательству ГУР под руководством генерала Буданова удалось предотвратить попытку похищения яхты, которая принадлежала экс-нардепу Виктору Медведчуку.



По мнению блогера Бориса Кушнирука, Буданов отличается среди украинских политиков своей прямотой и честностью в высказываниях о ситуации в Украине.