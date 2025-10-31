Підрив російського військового злочинця в РФ - блогер розповів про роль Буданова в підготовці операції

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов особисто курував операцію зі знищення підполковника російського ОМОНу, який влаштував масові вбивства цивільних на Київщині під час окупації регіону. Вистежувати військових злочинців ГУР почало ще з 2022 року.



Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов у Facebook.

Роль Буданова у підриві російського військового злочинця в РФ

"Ліквідацію підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, зокрема вбивства цивільних, особисто курував начальник ГУР Кирило Буданов. Головне управління розвідки під його керівництвом встановило всіх причетних до геноциду в Бучі, Ірпені та інших містах окупованого на початку повномасштабної війни регіону. Це сталося ще у квітні 2022 року, одразу після відкидання ворога від Києва та виявлення масових злочинів росіян проти людства", — заявив військовий.

За його словами, у 2022 році Буданов системно вів операцію зі знищення одного з катів, підполковника поліції Мазжеріна, 1980 р. н., який проходив службу у спецпідрозділі ОМОНу "Обєрєг" управління Росгвардії по Кемеровській області Росії.

"Це просто феноменальна операція, адже руки ГУР дотягнулися аж до цієї області, понад 3 000 км від України! Саме там підполковника було підірвано у автомобілі, в результаті чого він загинув, отримавши відплату за свої криваві злочини. Мені відомо, що й по інших ідентифікованих військових злочинцях з "Обєрєгу" та інших підрозділів, які чинили звірства на Київщині, військова розвідка веде планомірну роботу, якою Буданов особливо опікується. Тож впевнений, що кожного виродка чекає справедлива розплата", — наголосив блогер.



25 жовтня 2025 року на території Кемеровської області РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець підполковник Вєніамін Мазжерін, який проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Обєрєг" управління Росгвардії.



"Обєрєг" — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому-березні 2022 року.



Нагадаємо, завдяки втручанню ГУР під керівництвом генерала Буданова вдалося запобігти спробі викрадення яхти, яка належала екснардепу Віктору Медведчуку.



На думку блогера Бориса Кушнірука, Буданов вирізняється серед українських політиків своєю прямотою та чесністю у висловлюваннях про ситуацію в Україні.