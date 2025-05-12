Пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве — Польша обвиняет украинцев

Пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве. Фото: скриншот из видео

Польские правоохранители обвиняют двух украинцев в причастности к поджогу торгового центра Marywilska в Варшаве 12 мая 2024 года. Там заявляют, что они действовали по заказу российских спецслужб. Об этом пишет издание Rmf24. Реклама Читайте также:

Обвинения Польши относительно поджога ТЦ в Варшаве

Издание сообщает, что двух украинцев обвиняют в видео- и фотофиксации пожара в ТЦ. По данным польской прокуратуры, они предоставляли эти материалы заказчикам из РФ.

"Польские правоохранители утверждают, что украинец Даниил Б. по заказу из РФ снял на видео пожар варшавского ТЦ и спасательную операцию, а затем отправил эти материалы в Россию. Заказчиком этих материалов выступил другой украинец Александр В", — пишет Rmf24.

В материале говорится, что мужчины были членами организованной преступной группы, целью которой был поджог различных объектов в странах ЕС. Таким образом, участники этой группировки хотели запугивать людей.

Так, правоохранители Польши выдвинули украинцам такие обвинения:

Даниила Б. обвиняют в работе на иностранную разведку против Польши. Сейчас он находится в СИЗО в Литве;

Александр В. обвиняется в подобном, но сейчас он скрывается в России.

Обоих объявили в международный розыск.

Что известно о пожаре в торговом центре

Масштабный пожар в ТЦ Marywilska возник ночью 12 мая 2024 года в Варшаве. Торговый комплекс является одним из крупнейших в городе, а его площадь 62 100 м². Той ночью огонь охватил почти все здание площадью 250×250 м.

Пожар тушили 200 спасателей и были привлечены 50 единиц техники. Поскольку пожар был ночью, пострадавших не было, но конструкция здания находилась под угрозой обвала.

Напомним, ранее Польша нашла российский след в пожаре в ТЦ Варшавы. Премьер Дональд Туск сказал, что действия координировал человек, который находится в России.

Также Польша закрывает генконсульство России в Кракове. Причиной этого стало наличие доказательств, что к пожару в торговом центре.

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