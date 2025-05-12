Пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве — Польша обвиняет украинцев

Поджог ТЦ в Варшаве — Польша выдвинула обвинения двум украинцам
Польские правоохранители обвиняют двух украинцев в причастности к поджогу торгового центра Marywilska в Варшаве 12 мая 2024 года. Там заявляют, что они действовали по заказу российских спецслужб.
Об этом пишет издание Rmf24.
Обвинения Польши относительно поджога ТЦ в Варшаве
Издание сообщает, что двух украинцев обвиняют в видео- и фотофиксации пожара в ТЦ. По данным польской прокуратуры, они предоставляли эти материалы заказчикам из РФ.
"Польские правоохранители утверждают, что украинец Даниил Б. по заказу из РФ снял на видео пожар варшавского ТЦ и спасательную операцию, а затем отправил эти материалы в Россию. Заказчиком этих материалов выступил другой украинец Александр В", — пишет Rmf24.
В материале говорится, что мужчины были членами организованной преступной группы, целью которой был поджог различных объектов в странах ЕС. Таким образом, участники этой группировки хотели запугивать людей.
Так, правоохранители Польши выдвинули украинцам такие обвинения:
- Даниила Б. обвиняют в работе на иностранную разведку против Польши. Сейчас он находится в СИЗО в Литве;
- Александр В. обвиняется в подобном, но сейчас он скрывается в России.
Обоих объявили в международный розыск.
Что известно о пожаре в торговом центре
Масштабный пожар в ТЦ Marywilska возник ночью 12 мая 2024 года в Варшаве. Торговый комплекс является одним из крупнейших в городе, а его площадь 62 100 м². Той ночью огонь охватил почти все здание площадью 250×250 м.
Pożar CH Marywilska 44 w Warszawie #pożar #marywilska44 pic.twitter.com/id9s486Eu5- Natalia Brzostek-Pacan (@natbrzostek) 12 мая 2024 г .
Пожар тушили 200 спасателей и были привлечены 50 единиц техники. Поскольку пожар был ночью, пострадавших не было, но конструкция здания находилась под угрозой обвала.
Напомним, ранее Польша нашла российский след в пожаре в ТЦ Варшавы. Премьер Дональд Туск сказал, что действия координировал человек, который находится в России.
Также Польша закрывает генконсульство России в Кракове. Причиной этого стало наличие доказательств, что к пожару в торговом центре.
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