Пожежа в ТЦ Marywilska у Варшаві — Польща звинувачує українців

Пожежа у ТЦ Marywilska у Варшаві. Фото: скриншот з відео

Польські правоохоронці звинувачують двох українців у причетності до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві 12 травня 2024 року. Там заявляють, що вони діяли на замовлення російських спецслужб. Про це пише видання Rmf24. Реклама Читайте також:

Звинувачення Польщі щодо підпалу ТЦ у Варшаві

Видання повідомляє, що двох українців звинувачують у відео- та фотофіксації пожежі у ТЦ. За даними польської прокуратури, вони надавали ці матеріали замовникам з РФ.

"Польські правоохоронці стверджують, що українець Данило Б. на замовлення з РФ зняв на відео пожежу варшавського ТЦ та рятувальну операцію, а потім надіслав ці матеріали до Росії. Замовником цих матеріалів виступив інший українець Олександр В", — пише Rmf24.

У матеріалі йдеться, що чоловіки були членами організованої злочинної групи, яка мала на меті підпал різних об'єктів в країнах ЄС. Таким чином, учасники цього угруповання хотіли залякувати людей.

Так, правоохоронці Польщі висунули українцям такі звинувачення:

Данила Б. звинувачують у роботі на іноземну розвідку проти Польщі. Наразі він перебуває в СІЗО у Литві;

Олександр В. звинувачується в подібному, але зараз він переховується в Росії.

Обох оголосили в міжнародний розшук.

Що відомо про пожежу у торговому центрі

Масштабна пожежа у ТЦ Marywilska виникла вночі 12 травня 2024 року у Варшаві. Торговий комплекс є одним з найбільших у місті, а його площа 62 100 м². Тої ночі вогонь охопив майже всю будівлю площею 250×250 м.

Пожежу гасили 200 рятувальників і були залучені 50 одиниць техніки. Оскільки пожежа була вночі, постраждалих не було, але конструкція будівлі перебувала під загрозою обвалу.

Нагадаємо, раніше Польща знайшла російський слід у пожежі в ТЦ Варшави. Прем'єр Дональд Туск сказав, що дії координувала особа, яка перебуває в Росії.

Також Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Причиною цього стала наявність доказів, що до пожежі в торговому центрі.

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