Пожежа в ТЦ Marywilska у Варшаві — Польща звинувачує українців

Підпал ТЦ у Варшаві — Польща висунула звинувачення двом українцям
Польські правоохоронці звинувачують двох українців у причетності до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві 12 травня 2024 року. Там заявляють, що вони діяли на замовлення російських спецслужб.
Про це пише видання Rmf24.
Звинувачення Польщі щодо підпалу ТЦ у Варшаві
Видання повідомляє, що двох українців звинувачують у відео- та фотофіксації пожежі у ТЦ. За даними польської прокуратури, вони надавали ці матеріали замовникам з РФ.
"Польські правоохоронці стверджують, що українець Данило Б. на замовлення з РФ зняв на відео пожежу варшавського ТЦ та рятувальну операцію, а потім надіслав ці матеріали до Росії. Замовником цих матеріалів виступив інший українець Олександр В", — пише Rmf24.
У матеріалі йдеться, що чоловіки були членами організованої злочинної групи, яка мала на меті підпал різних об'єктів в країнах ЄС. Таким чином, учасники цього угруповання хотіли залякувати людей.
Так, правоохоронці Польщі висунули українцям такі звинувачення:
- Данила Б. звинувачують у роботі на іноземну розвідку проти Польщі. Наразі він перебуває в СІЗО у Литві;
- Олександр В. звинувачується в подібному, але зараз він переховується в Росії.
Обох оголосили в міжнародний розшук.
Що відомо про пожежу у торговому центрі
Масштабна пожежа у ТЦ Marywilska виникла вночі 12 травня 2024 року у Варшаві. Торговий комплекс є одним з найбільших у місті, а його площа 62 100 м². Тої ночі вогонь охопив майже всю будівлю площею 250×250 м.
Pożar CH Marywilska 44 w Warszawie. #pożar #marywilska44 pic.twitter.com/id9s486Eu5— Natalia Brzostek-Pacan (@natbrzostek) May 12, 2024
Пожежу гасили 200 рятувальників і були залучені 50 одиниць техніки. Оскільки пожежа була вночі, постраждалих не було, але конструкція будівлі перебувала під загрозою обвалу.
Нагадаємо, раніше Польща знайшла російський слід у пожежі в ТЦ Варшави. Прем'єр Дональд Туск сказав, що дії координувала особа, яка перебуває в Росії.
Також Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Причиною цього стала наявність доказів, що до пожежі в торговому центрі.
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