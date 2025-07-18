Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Поджог церкви на Закарпатье — полиция задержала подозреваемого

Поджог церкви на Закарпатье — полиция задержала подозреваемого

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 22:09
На Закарпатье задержали подозреваемого в поджоге церкви
Задержание мужчины. Фото: Нацполиция

В селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области 16 июля неизвестные подожгли церковь. Полиция и СБУ задержала подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 18 июля.

Реклама
Читайте также:

Поджог церкви на Закарпатье

Полиция разыскала и задержала 28-летнего жителя Закарпатья, который причастен к поджогу греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.

Также на фасаде он оставил провокационную надпись, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и разжечь национальную и религиозную вражду.

null
Надпись, которую нанесли на здание церкви. Фото: соцсети

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции получили данные, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье на территорию храма проникли и подожгли входную дверь, а на фасаде здания черной краской написали провокационную надпись.

А Венгрия ввела санкции против трех украинских военных, ответственных за мобилизацию в Украине. Причиной является смерть этнического венгра на Закарпатье после военного призыва.

СБУ пожар полиция Закарпатье поджог
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации