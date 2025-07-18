На Закарпатье задержали подозреваемого в поджоге церкви

Задержание мужчины. Фото: Нацполиция

В селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области 16 июля неизвестные подожгли церковь. Полиция и СБУ задержала подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 18 июля.

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Поджог церкви на Закарпатье

Полиция разыскала и задержала 28-летнего жителя Закарпатья, который причастен к поджогу греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.

Также на фасаде он оставил провокационную надпись, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и разжечь национальную и религиозную вражду.

Надпись, которую нанесли на здание церкви. Фото: соцсети

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции получили данные, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления, продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье на территорию храма проникли и подожгли входную дверь, а на фасаде здания черной краской написали провокационную надпись.

А Венгрия ввела санкции против трех украинских военных, ответственных за мобилизацию в Украине. Причиной является смерть этнического венгра на Закарпатье после военного призыва.