На Закарпатье задержали подозреваемого в поджоге церкви

Поджог церкви на Закарпатье — полиция задержала подозреваемого
В селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области 16 июля неизвестные подожгли церковь. Полиция и СБУ задержала подозреваемого в преступлении.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 18 июля.
Поджог церкви на Закарпатье
Полиция разыскала и задержала 28-летнего жителя Закарпатья, который причастен к поджогу греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы.
Также на фасаде он оставил провокационную надпись, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и разжечь национальную и религиозную вражду.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции получили данные, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления, продолжается досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье на территорию храма проникли и подожгли входную дверь, а на фасаде здания черной краской написали провокационную надпись.
А Венгрия ввела санкции против трех украинских военных, ответственных за мобилизацию в Украине. Причиной является смерть этнического венгра на Закарпатье после военного призыва.
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