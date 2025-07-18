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Підпал церкви на Закарпатті — поліція затримала підозрюваного

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Дата публікації: 18 липня 2025 22:09
На Закарпатті затримали підозрюваного у підпалі церкви
Затримання чоловіка. Фото: Нацполіція

У селі Паладь-Комарівці Закарпатської області 16 липня невідомі підпали церкву. Поліція та СБУ затримала підозрюваного у злочині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 18 липня.

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Підпал церкви на Закарпатті

Поліція розшукала та затримала 28-річного мешканця Закарпаття, який причетний до підпалу греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці.

Також на фасаді він залишив провокативний напис, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні та розпалити національну й релігійну ворожнечу.

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Напис, який нанесли на будівлю церкви. Фото: соцмережі

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції отримали дані, які свідчать про причетність чоловіка до злочину. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті на територію храму проникли та підпалили вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою написали провокативний напис.

А Угорщина ввела санкції проти трьох українських військових, відповідальних за мобілізацію в Україні. Причиною є смерть етнічного угорця на Закарпатті після військового призову.

СБУ пожежа поліція Закарпаття підпал
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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