Задержали еще одного украинца, подозреваемого в поджоге дома Стармера

Полиция осматривает оцепленную улицу, где произошел пожар в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Фото: Reuters

В Лондоне задержали второго украинца, подозреваемого в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Речь идет о 34-летнем Петре Починка.

Об этом информирует полиция Великобритании.

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По данным полиции Великобритании, речь идет о 34-летнем Петре Починка. Ему предъявили обвинение в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь человека.

Ранее по этому же делу арестовали украинца Романа Лавриновича, а также уроженца Украины и гражданина Румынии Станислава Карпюка. Всех обвиняют в заговоре.

По информации следствия, в период с 8 по 12 мая подозреваемые подожгли три объекта собственности. Сам Кир Стармер назвал этот инцидент "нападением на демократию".

Ранее мы информировали, что на дом премьер-министра Британии Кира Стармера было совершено нападение.

Впоследствии стало известно, что в Лондоне полиция задержала 21-летнего мужчину из-за серии поджогов.