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Підпал будинку Стармера — затримано ще одного українця

21 травня 2025 18:16
Євтушенко Аліна - редактор
Затримали ще одного українця, підозрюваного в підпалі будинку Стармера
Поліція оглядає оточену вулицю, де сталася пожежа в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У Лондоні затримали другого українця, підозрюваного в підпалі будинку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Мовиться про 34-річного Петра Починка.

Про це інформує поліція Великої Британії.

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Пожежа в будинку Стармера — затримано другого українця

За даними поліції Великої Британії, йдеться про 34-річного Петра Починка. Йому висунули звинувачення в підпалі з наміром наразити на небезпеку життя людини.

Раніше в цій же справі заарештували українця Романа Лавриновича, а також уродженця України та громадянина Румунії Станіслава Карпюка. Усіх звинувачують у змові.

За інформацією слідства, в період з 8 до 12 травня підозрювані підпалили три об’єкти власності. Сам Кір Стармер назвав цей інцидент "нападом на демократію".

Раніше ми інформували, що на будинок прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера було скоєно напад.

Згодом стало відомо, що у Лондоні поліція затримала 21-річного чоловіка через серію підпалів.

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