Изнасилование в Закарпатье — в Минобороны выступили с заявлением о мобилизации подозреваемых

Здание Министерства обороны Украины. Иллюстративное фото: Армия.Inform

Двум подозреваемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Закарпатской области отказали в мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. В Обуховском территориальном центре комплектования (ТЦК) проведут проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду, 23 октября.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что мужчинам было отказано в мобилизации из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению.

"По состоянию на данный момент известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины. Несмотря на их обращение в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также будет проведена проверка деятельности Обуховского ТЦК.

"В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ДБР", — отметили в министерстве.

Сообщение Минобороны в Telegram

Ранее юридическая компания "Миллер" сообщила, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки пытаются избежать ответственности с помощью мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет о насильниках из Верхних Ворот в Закарпатской области — инцидент произошел еще в марте 2023 года.

Вместо обращения в местный военкомат по месту жительства подсудимые отправились в Обуховский РТЦК в Киевской области, что вызвало подозрения относительно намерений избежать правосудия.

Подобная ситуация именно с Обуховским РТЦК уже имела место в "Кагарлыкском деле", где обвиняемые в изнасиловании полицейские также пытались избежать правосудия с помощью мобилизации.