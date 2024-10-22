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На Закарпатті 18-річні обвинувачені у зґвалтуванні дівчини вирішили мобілізуватися

22 жовтня 2024 23:32
Євгенія Брюховецька - редактор
На Закарпатті ґвалтівники 14-річної дівчини хочуть мобілізуватися, аби уникнути в'язниці
Насильство. Ілюстративне фото: Pixabay
Євгенія Брюховецька - редактор

У Закарпатській області триває судовий розгляд справи про зґвалтування 14-річної дівчини. Її кривдники намагаються уникнути покарання через мобілізацію.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

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"Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

Журналіст уточнив, що мова йде про ґвалтівників 14-річної дівчини із Верхніх Воріт на Закарпатті — інцидент стався ще у березні 2023 року.

Хлопці звернулися до Обухівського ТЦК на Київщині перед завершенням судового розгляду. Це, на думку Глаголи, викликає підозри, оскільки вони не мають військової освіти і не проходили строкової служби.

"Їх дії є спробою відкласти справу та уникнути правосуддя, подібно до випадку в Кагарлицькій справі, де обвинувачені поліцейські також мобілізувалися перед вироком", — вважає він.

Так, сьогодні адвокати подали клопотання про перенесення судового розгляду через мобілізацію хлопців, надавши копії повісток. Якщо під час перевірки документів це підтвердять, то процес може бути відкладений до демобілізації.

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Скриншот допису Глаголи
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Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, у Харківській області затримали 17-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну подругу та намагався її вбити.

Також ми писали, що у Львові дівчина під час сварки зі знайомим вдарила його ножем, він помер.

суд Кримінал Закарпаття мобілізація згвалтування злочин

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