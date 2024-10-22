На Закарпатье насильники 14-летней девушки хотят мобилизоваться, чтобы избежать тюрьмы

Насилие. Иллюстративное фото: Pixabay

В Закарпатской области продолжается судебное разбирательство дела об изнасиловании 14-летней девушки. Ее обидчики пытаются избежать наказания при помощи мобилизации.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram во вторник, 22 октября.

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"Двое обвиняемых по делу об изнасиловании девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности при помощи мобилизации", — говорится в сообщении.

Журналист уточнил, что речь идет о насильниках 14-летней девушки из Верхних Ворот на Закарпатье — инцидент произошел еще в марте 2023 года.

Парни обратились в Обуховский ТЦК на Киевщине перед завершением судебного разбирательства. Это, по мнению Глаголы, вызывает подозрения, поскольку у них нет военного образования и они не проходили срочную службу.

"Их действия — попытка отложить дело и избежать правосудия, подобно случаю в Кагарлыцком деле, где обвиняемые полицейские также мобилизовались перед приговором", — считает он.

Так, сегодня адвокаты подали ходатайство о переносе судебного разбирательства из-за мобилизации парней, предоставив копии повесток. Если при проверке документов это подтвердят, то процесс может быть отложен до демобилизации.

Скриншот поста Глаголы

Скриншот поста Глаголы

Напомним, в Харьковской области задержан 17-летний парень, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить.

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