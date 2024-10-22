Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow На Закарпатье 18-летние обвиняемые в изнасиловании девушки решили мобилизоваться arrow

На Закарпатье 18-летние обвиняемые в изнасиловании девушки решили мобилизоваться

22 октября 2024 23:32
Евгения Брюховецкая - редактор
На Закарпатье насильники 14-летней девушки хотят мобилизоваться, чтобы избежать тюрьмы
Насилие. Иллюстративное фото: Pixabay
Евгения Брюховецкая - редактор

В Закарпатской области продолжается судебное разбирательство дела об изнасиловании 14-летней девушки. Ее обидчики пытаются избежать наказания при помощи мобилизации.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram во вторник, 22 октября.

Читайте также:

Групповое изнасилование несовершеннолетней

"Двое обвиняемых по делу об изнасиловании девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности при помощи мобилизации", — говорится в сообщении.

Журналист уточнил, что речь идет о насильниках 14-летней девушки из Верхних Ворот на Закарпатье — инцидент произошел еще в марте 2023 года.

Парни обратились в Обуховский ТЦК на Киевщине перед завершением судебного разбирательства. Это, по мнению Глаголы, вызывает подозрения, поскольку у них нет военного образования и они не проходили срочную службу.

"Их действия — попытка отложить дело и избежать правосудия, подобно случаю в Кагарлыцком деле, где обвиняемые полицейские также мобилизовались перед приговором", — считает он.

Так, сегодня адвокаты подали ходатайство о переносе судебного разбирательства из-за мобилизации парней, предоставив копии повесток. Если при проверке документов это подтвердят, то процесс может быть отложен до демобилизации.

null
Скриншот поста Глаголы
null
Скриншот поста Глаголы

Напомним, в Харьковской области задержан 17-летний парень, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить.

Также мы писали, что во Львове девушка во время ссоры со знакомым ударила его ножом, он умер.

суд Криминал Закарпатье мобилизация изнасилование преступление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Подготовка мобилизованных — что изменилось в октябре

00:23 Шахтер забил единственный гол в матче с Арсеналом, но в свои ворота — видео

00:20 В Минздраве поддержали роспуск МСЭК — рассказали, как теперь будут проверять военнообязанных

22 октября 2024

23:55 Число командировок чиновников КГГА возросло в разы — что известно

23:53 На Закарпатье военный угрожал пограничнику убийством — что решил суд

23:51 Разведка США зафиксировала очередную попытку спецслужб РФ вмешаться в выборы, — СМИ

23:50 Ермак назвал условие, при котором Украина готова вести переговоры по поводу завершения войны

23:47 Арсенал и Шахтер вывела девочка, потерявшая ногу после обстрела в Одесской области

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

23:47 Гордон сделал прогноз, когда закончится война в Украине — какую дату он назвал

23:32 На Закарпатье 18-летние обвиняемые в изнасиловании девушки решили мобилизоваться

00:30 Подготовка мобилизованных — что изменилось в октябре

00:23 Шахтер забил единственный гол в матче с Арсеналом, но в свои ворота — видео

00:20 В Минздраве поддержали роспуск МСЭК — рассказали, как теперь будут проверять военнообязанных

22 октября 2024

23:55 Число командировок чиновников КГГА возросло в разы — что известно

23:53 На Закарпатье военный угрожал пограничнику убийством — что решил суд

23:51 Разведка США зафиксировала очередную попытку спецслужб РФ вмешаться в выборы, — СМИ

23:50 Ермак назвал условие, при котором Украина готова вести переговоры по поводу завершения войны

23:47 Арсенал и Шахтер вывела девочка, потерявшая ногу после обстрела в Одесской области

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

23:47 Гордон сделал прогноз, когда закончится война в Украине — какую дату он назвал

23:32 На Закарпатье 18-летние обвиняемые в изнасиловании девушки решили мобилизоваться

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Text

16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака