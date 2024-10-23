Зґвалтування на Закарпатті — у Міноборони виступили із заявою щодо мобілізації підозрюваних

Будівля Міністерства оборони України. Ілюстративне фото: Армія.Inform

Двом підозрюваним у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті відмовили у мобілізації до лав Збройних сил України. А в Обухівському територіальному центрі комплектування (ТЦК) проведуть перевірку.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у середу, 23 жовтня.

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В оборонному відомстві наголосили, що чоловікам було відмовлено у мобілізації через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

"Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що також буде проведено перевірку діяльності Обухівського ТЦК.

"У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину матеріали будуть передані до ДБР", — зазначили у міністерстві.

Повідомлення Міноборони у Telegram

Раніше юридична компанія "Міллер" повідомила, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію до лав Збройних сил України. Йдеться про ґвалтівників із Верхніх Воріт на Закарпатті — інцидент стався ще у березні 2023 року.

Замість звернення до місцевого військкомату за місцем проживання підсудні вирушили до Обухівського РТЦК у Київській області, що викликало підозри щодо намірів уникнути правосуддя.

Подібна ситуація саме з Обухівським РТЦК вже мала місце у "Кагарлицькій справі", де обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також намагалися уникнути правосуддя через мобілізацію.