Зґвалтування дівчинки на Закарпатті — кривдники вирішили мобілізуватися через Обухівський ТЦК

Засідання суду. Фото: Depositphoto

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію до лав Збройних сил України. Замість звернення до місцевого військкомату за місцем проживання, підсудні вирушили до Обухівського РТЦК у Київській області, що викликало підозри щодо намірів уникнути правосуддя.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер".

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Адвокати потерпілої звернули увагу на те, що обвинувачені у зґвалтуванні не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

"У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися", — йдеться у повідомленні юридичної компанії.

Там також підкреслили, що замість звернення до місцевого військкомату на Закарпатті, обвинувачені вирушили до Обухівського РТЦК у Київській області, що викликало підозри щодо намірів уникнути правосуддя.

"Вони чомусь поїхали саме до Обухівського РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?", — зазначають юристи.

Наголошується, що захист обвинувачених подав клопотання до суду, вимагаючи перенести засідання, посилаючись на те, що двоє обвинувачених нібито вже були мобілізовані. У якості підтвердження були надані копії повісток з Обухівського РТЦК, однак вони не були офіційно завірені. Суд ухвалив рішення направити запит до Обухівського РТЦК для перевірки достовірності цієї інформації. Адвокати потерпілої вбачають у цих діях спробу затягнути судовий процес.

"По своїй суті це призведе до зупинення судового розгляду стосовно цих двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18, і ми припускаємо, що він теж спробує таким саме способом уникнути судового розгляду", — вважають захисники.

Юристи висловлюють побоювання, що відтермінування судового процесу через мобілізацію призведе до того, що свідки можуть забути важливі деталі, а суспільна увага до справи зменшиться. За їх словами, використання мобілізації для уникнення відповідальності паплюжить статус військовослужбовців і є неприпустимим.

"Кагарлицька справа" та Обухівський РТЦК

Подібна ситуація саме з Обухівським РТЦК вже мала місце у "Кагарлицькій справі", де обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також намагалися уникнути правосуддя через мобілізацію.

"Аналогічна ситуація й саме з Обухівським РТЦК мала місце у Кагарлицькій справі, коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку. Це лише підсилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя", — додали у юридичній компанії "Міллер".

Повідомлення юридичної компанії "Міллер" у Facebook

Повідомлення юридичної компанії "Міллер" у Facebook

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що у Закарпатській області триває судовий розгляд справи про зґвалтування 14-річної дівчини. Її кривдники намагаються уникнути покарання через мобілізацію. Йдеться про ґвалтівників із Верхніх Воріт на Закарпатті — інцидент стався ще у березні 2023 року.

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на новину про мобілізацію обвинувачених у справі. Вона зазначила, що через проґалини у системі винні у тяжкому злочині зможуть втекти від відповідальності.