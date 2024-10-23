Изнасилование девочки на Закарпатье — обидчики решили мобилизоваться через Обуховский ТЦК

Заседание суда. Фото: Depositphoto

Двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Закарпатской области пытаются избежать ответственности из-за мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Вместо обращения в местный военкомат по месту жительства обвиняемые отправились в Обуховский РТЦК в Киевской области, что вызвало подозрения относительно намерений избежать правосудия.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер".

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Обуховский РТЦК, вероятно, помогает насильникам

Адвокаты потерпевшей обратили внимание на то, что обвиняемые в изнасиловании не имеют военного образования, не имеют опыта срочной службой и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия.

"В марте этого года им исполнилось 18 лет, и именно сейчас перед завершением судебного разбирательства обвиняемые решили мобилизоваться", — говорится в сообщении юридической компании.

Там также подчеркнули, что вместо обращения в местный военкомат на Закарпатье обвиняемые отправились в Обуховский РТЦК в Киевской области, что вызвало подозрения относительно намерений избежать правосудия.

"Они почему-то поехали именно в Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области. Такой шаг вызывает немало вопросов: зачем им ехать в другой регион? И почему обвиняемые решили мобилизоваться перед дебатами, то есть завершающей фазой процесса, после которой суд должен объявить свой приговор? Не это ли попытка избежать суда?" — говорят юристы.

Отмечается, что защита обвиняемых подала ходатайство в суд, требуя перенести заседание, ссылаясь на то, что двое подсудимых якобы уже были мобилизованы. В качестве подтверждения были предоставлены копии повесток из Обуховского РТЦК, однако они не были официально заверены. Суд принял решение направить запрос в Обуховский РТЦК для проверки подлинности этой информации. Адвокаты потерпевшей усматривают в этих действиях попытку затянуть судебный процесс.

"По своей сути это приведет к остановке судебного разбирательства в отношении этих двух обвиняемых до момента их демобилизации. Кроме того, третьему обвиняемому в ноябре этого года также исполнится 18, и мы предполагаем, что он тоже попытается таким же способом избежать судебного разбирательства", — считают защитники.

Юристы выражают опасения, что отсрочка судебного процесса через мобилизацию приведет к тому, что свидетели могут забыть важные детали, а общественное внимание к делу уменьшится. По их словам, использование мобилизации во избежание ответственности порочит статус военнослужащих и является недопустимым.

"Кагарлыкское дело" и Обуховский РТЦК

Подобная ситуация именно с Обуховским РТЦК уже имела место быть в Кагарлыкском деле, где обвиняемые в изнасиловании полицейские также пытались избежать правосудия через мобилизацию.

"Аналогичная ситуация и именно с Обуховским РТЦК имела место в Кагарлыцком деле, когда обвиняемые в изнасиловании полицейские также решили мобилизоваться именно перед оглашением приговора. Это лишь усиливает подозрения в использовании мобилизации как способе избежать правосудия", — добавили в юридической компании "Миллер".

Сообщение юридической компании "Миллер" в Facebook

Сообщение юридической компании "Миллер" в Facebook

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что в Закарпатской области продолжается судебное разбирательство дела об изнасиловании 14-летней девушки. Ее обидчики пытаются избежать наказания через мобилизацию. Речь идет о насильниках из Верхних Ворот на Закарпатье — инцидент произошел еще в марте 2023 года.

Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина отреагировала на новость о мобилизации обвиняемых по делу. Она отметила, что из-за пробелов в системе виновные в тяжком преступлении смогут уйти от ответственности.