Украиноязычных аудиогидов внедрили 15 музеев Франции - Зеленская

Елена Зеленская на подписании меморандума. Фото: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в подписании меморандума и декларации о введении украиноязычных аудиогидов в пятнадцати музеях Франции. Это позволит существенно увеличить количество мировых культурных учреждений, где украинский является общим языком для истории и культуры.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Реклама

Читайте также:

Украинский язык будет звучать в музеях Франции — детали проекта

Во время церемонии в Париже Елена Зеленская приняла участие в подписании меморандума о внедрении украинского аудиогида в Музее истории и культуры Средневековья Клюни. Супруга Президента напомнила, что средневековые Украина и Франция имели общую страницу — дочь князя Киевской Руси Ярослава Мудрого вышла замуж за французского короля Генриха I и стала королевой Франции.

"У меня лично эта история до сих пор вызывает восхищение нашими предками: тысячу лет назад, при таких больших расстояниях и при совсем других технических возможностях, наши страны и люди поддерживали контакты и родственные связи, знали языки друг друга. Это большой урок нам современным: если есть желание быть в контакте и быть осведомленным, ни времена, ни расстояния, ни другие преграды не имеют значения", — отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская и Анн Идальго, фото: Офис президента

Первая леди выразила благодарность музею и украинским дипломатам, благодаря которым Музей истории и культуры Средневековья Клюни присоединяется к проекту украиноязычных аудиогидов. Его членами являются более 100 ведущих музеев и памятников культуры. Во время встречи с мэром Парижа госпожой Анн Идальго и руководителями музеев города Первая леди также подписала декларации о введении украиноязычных аудиогидов в 14 музеях, входящих в Paris Musées.

"Общий язык — тот, на котором звучат общие ценности, через который приходят новые знания и понимание. Украинский становится таким общим языком для истории, культуры, творчества по всему миру — через внедрение украинских аудиогидов", — подчеркнула Зеленская.

Напомним, что 1 декабря Зеленский и Первая леди посетили с официальным визитом Францию ​​— они провели ряд важных дипломатических событий и встреч.

Сегодня супруги Зеленские впервые прибыли с официальным визитом в Ирландию.