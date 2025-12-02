Відео
П'ятнадцять музеїв Франції впроваджують українські аудіогіди

П’ятнадцять музеїв Франції впроваджують українські аудіогіди

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 09:36
Україномовних аудіогідів впровадили 15 музеїв Франції – Зеленська
Олена Зеленська на підписанні меморандуму. Фото: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у підписанні меморандуму та декларації про запровадження україномовних аудіогідів у п’ятнадцяти музеях Франції. Це дозволить суттєво збільшити кількість світових культурних закладів, де українська є спільною мовою для історії та культури.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Читайте також:

Українська мова звучатиме у музеях Франції — деталі проєкту

Під час церемонії в Парижі Олена Зеленська взяла участь у підписанні меморандуму про впровадження українського аудіогіда в Музеї історії та культури Середньовіччя Клюні. Дружина Президента нагадала, що середньовічні Україна та Франція мали спільну сторінку — донька князя Київської Русі Ярослава Мудрого вийшла заміж за французького короля Генріха І та стала королевою Франції. 

"В мене особисто ця історія досі викликає захоплення нашими предками: тисячу років тому, за таких великих відстаней і за зовсім інших технічних можливостей, наші країни й люди підтримували контакти й родинні зв’язки, знали мови одна одної. Це великий урок нам сучасним: якщо є бажання бути в контакті та бути обізнаним, ні часи, ні відстані, ні інші перепони не мають значення", — зазначила Олена Зеленська. 

П’ятнадцять музеїв Франції впроваджують українські аудіогіди - фото 1
Олена Зеленська та Анн Ідальго. Фото: Офіс президента

Перша леді висловила подяку музею та українським дипломатам, завдяки яким Музеї історії та культури Середньовіччя Клюні долучається до проєкту україномовних аудіогідів. Його членами є понад 100 провідних музеїв та пам’яток культури. Під час зустрічі з мером Парижа пані Анн Ідальго та керівниками музеїв міста Перша леді також підписала декларації про запровадження україномовних аудіогідів в 14 музеях, що входять до Paris Musées.

"Спільна мова — та, якою звучать спільні цінності, через яку приходять нові знання та порозуміння. Українська стає такою спільною мовою для історії, культури, творчості по всьому світу — через упровадження українських аудіогідів", — наголосила Зеленська.

Нагадаємо, що 1 грудня  Зеленський та Перша леді відвідали з офіційним візитом Францію — вони провели низку важливих дипломатичних подій і зустрічей. 

Сьогодні подружжя Зеленських вперше прибуло з офіційним візитом до Ірландії.

Франція Олена Зеленська Париж музеї культура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
