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Главная Новости дня Пять областей получат средства на антидроновые сетки: решение Кабмина

Пять областей получат средства на антидроновые сетки: решение Кабмина

Ua ru
17 сентября 2026 14:45
Правительство выделит 789 млн грн на защиту дорог от дронов
Правительство Сергея Корецкого в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Кабинет министров выделит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на организацию противодроновой защиты автомобильных дорог, имеющих важное значение для обороны и логистики. Речь идет об усилении безопасности приоритетных маршрутов в прифронтовых регионах, по которым осуществляются военные и другие важные перевозки. Работы планируется начать незамедлительно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Защитят дороги от дронов: правительство выделит 789 млн грн

Из общей суммы 357 млн грн получит Агентство восстановления. Еще 432 млн грн передадут областным военным администрациям прифронтовых регионов.

Финансирование предусмотрено для пяти областей:

  • Запорожской — 172,6 млн грн;
  • Черниговской — 105 млн грн;
  • Днепропетровской — 70,7 млн грн;
  • Донецкой — 60 млн грн;
  • Херсонской — 24 млн грн.

Эти средства могут использоваться для эксплуатационного содержания автомобильных дорог и закупки материалов, необходимых для организации антидроновой защиты. Перечень первоочередных работ согласовало Министерство обороны Украины.

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Правительство объясняет это решение необходимостью усилить защиту логистических маршрутов от ударных и разведывательных беспилотников. По таким дорогам, в частности, осуществляется военная логистика, эвакуация людей, а также перевозка гуманитарных и медицинских грузов.

Антидроновые конструкции должны создавать защищенные участки на маршрутах, которыми регулярно пользуется транспорт. Это особенно актуально для дорог в прифронтовых областях, где риск атак беспилотников остается высоким.

В Министерстве экономики и окружающей среды подчеркнули, что финансирование необходимо именно для тех участков, которые определены как первоочередные с учетом потребностей обороны.

Средства выделяются из резервного фонда государственного бюджета на 2026 год. По словам Корецкого, работы должны начаться незамедлительно и завершиться как можно скорее.

Правительство также отмечает, что потребность в дополнительном финансировании возникла из-за недостаточности уже предусмотренных бюджетных средств, средств местных бюджетов и других источников для выполнения необходимого объема работ.

Как писали Новини.LIVE, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2027 год с доходами в 5,648 трлн грн и расходами в 7,272 трлн грн. На сектор безопасности и обороны планируется направить 4,885 трлн грн, что составляет 43,8% ВВП. В проекте также заложены средства на социальные выплаты, образование, медицину, поддержку ВПЛ и политику в отношении ветеранов.

В то же время премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина должна быть готова к длительной войне и возможности повторного российского нападения даже после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что государству необходимо планировать развитие экономики, инфраструктуры и энергетики, исходя из максимально критического сценария. Корецкий также призвал международных партнеров переходить к средне- и долгосрочным программам поддержки Украины.

Кабинет министров дороги деньги дроны правительство
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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