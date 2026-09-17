Правительство выделит 789 млн грн на защиту дорог от дронов

Пять областей получат средства на антидроновые сетки: решение Кабмина
Кабинет министров выделит 789 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на организацию противодроновой защиты автомобильных дорог, имеющих важное значение для обороны и логистики. Речь идет об усилении безопасности приоритетных маршрутов в прифронтовых регионах, по которым осуществляются военные и другие важные перевозки. Работы планируется начать незамедлительно.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.
Защитят дороги от дронов: правительство выделит 789 млн грн
Из общей суммы 357 млн грн получит Агентство восстановления. Еще 432 млн грн передадут областным военным администрациям прифронтовых регионов.
Финансирование предусмотрено для пяти областей:
- Запорожской — 172,6 млн грн;
- Черниговской — 105 млн грн;
- Днепропетровской — 70,7 млн грн;
- Донецкой — 60 млн грн;
- Херсонской — 24 млн грн.
Эти средства могут использоваться для эксплуатационного содержания автомобильных дорог и закупки материалов, необходимых для организации антидроновой защиты. Перечень первоочередных работ согласовало Министерство обороны Украины.
Правительство объясняет это решение необходимостью усилить защиту логистических маршрутов от ударных и разведывательных беспилотников. По таким дорогам, в частности, осуществляется военная логистика, эвакуация людей, а также перевозка гуманитарных и медицинских грузов.
Антидроновые конструкции должны создавать защищенные участки на маршрутах, которыми регулярно пользуется транспорт. Это особенно актуально для дорог в прифронтовых областях, где риск атак беспилотников остается высоким.
В Министерстве экономики и окружающей среды подчеркнули, что финансирование необходимо именно для тех участков, которые определены как первоочередные с учетом потребностей обороны.
Средства выделяются из резервного фонда государственного бюджета на 2026 год. По словам Корецкого, работы должны начаться незамедлительно и завершиться как можно скорее.
Правительство также отмечает, что потребность в дополнительном финансировании возникла из-за недостаточности уже предусмотренных бюджетных средств, средств местных бюджетов и других источников для выполнения необходимого объема работ.
Как писали Новини.LIVE, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2027 год с доходами в 5,648 трлн грн и расходами в 7,272 трлн грн. На сектор безопасности и обороны планируется направить 4,885 трлн грн, что составляет 43,8% ВВП. В проекте также заложены средства на социальные выплаты, образование, медицину, поддержку ВПЛ и политику в отношении ветеранов.
В то же время премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина должна быть готова к длительной войне и возможности повторного российского нападения даже после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что государству необходимо планировать развитие экономики, инфраструктуры и энергетики, исходя из максимально критического сценария. Корецкий также призвал международных партнеров переходить к средне- и долгосрочным программам поддержки Украины.