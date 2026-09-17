Уряд виділить 789 млн грн на антидроновий захист доріг

Уряд Сергій Корецького в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Кабінет міністрів спрямує 789 млн грн із резервного фонду державного бюджету на облаштування антидронового захисту автомобільних доріг, які мають важливе значення для оборони та логістики. Йдеться про посилення безпеки пріоритетних маршрутів у прифронтових регіонах, якими здійснюються військові та інші важливі перевезення. Роботи планують розпочати невідкладно.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Захистять дороги від дронів: уряд виділить 789 млн грн

Із загальної суми 357 млн грн отримає Агентство відновлення. Ще 432 млн грн передадуть обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Фінансування передбачене для п’яти областей:

Запорізької — 172,6 млн грн;

— 172,6 млн грн; Чернігівської — 105 млн грн;

— 105 млн грн; Дніпропетровської — 70,7 млн грн;

— 70,7 млн грн; Донецької — 60 млн грн;

— 60 млн грн; Херсонської — 24 млн грн.

Ці кошти можуть використовуватися для експлуатаційного утримання автомобільних доріг та придбання матеріалів, необхідних для облаштування антидронового захисту. Перелік першочергових робіт погодило Міністерство оборони України.

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Уряд пояснює рішення необхідністю посилити захист логістичних маршрутів від ударних і розвідувальних безпілотників. Такими дорогами, зокрема, здійснюють військову логістику, евакуацію людей, а також перевозять гуманітарні та медичні вантажі.

Антидронові конструкції мають створювати захищені ділянки на маршрутах, якими регулярно користується транспорт. Це особливо актуально для доріг у прифронтових областях, де ризик атак безпілотників залишається високим.

У Міністерстві економіки та довкілля наголосили, що фінансування необхідне саме для тих ділянок, які визначені першочерговими з огляду на потреби оборони.

Кошти виділяють із резервного фонду державного бюджету на 2026 рік. За словами Корецького, роботи мають розпочатися невідкладно та завершитися якнайшвидше.

Уряд також зазначає, що потреба у додатковому фінансуванні виникла через недостатність уже передбачених бюджетних коштів, місцевих бюджетів та інших джерел для виконання необхідного обсягу робіт.

Як писали Новини.LIVE, Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік із доходами 5,648 трлн грн та видатками 7,272 трлн грн. На сектор безпеки й оборони планують спрямувати 4,885 трлн грн, що становить 43,8% ВВП. У проєкті також заклали кошти на соціальні виплати, освіту, медицину, підтримку ВПО та ветеранську політику.

Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни та можливості повторної російської атаки навіть після завершення бойових дій. Він наголосив, що державі потрібно планувати розвиток економіки, інфраструктури та енергетики, виходячи з максимально критичного сценарію. Корецький також закликав міжнародних партнерів переходити до середньо- та довгострокових програм підтримки України.